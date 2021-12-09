「ATM」推高大市 恒指高開171點 科指升穿10天線
文章日期：2021年12月9日 09:25
恒指今早高開171點或0.72%，報24168點，成交金額30億元；國指今早高開63點或0.75%，報8586點。恒生科技指數開市報6024點，升0.91%。「ATM」推高大市，科指升穿10天線，恒指上試20天線。
藍籌46隻升，11隻下跌，7隻無升跌。美團（3690）升2.45%，報251.2元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.45%，報155.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，3隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報53元，升5.89%；跌幅最大的是網易（9999）開市報164.5元，跌1.73%。
恒指高於10天線(23812.09點)上試20天線(24480.09點)，科指升穿10天線(5997.28點)，上望20天線(6242.08點)。
「ATM」推高大，騰訊（0700）開市報474.4元，升1.58%；阿里巴巴（9988）開市報122.6元，升1.66%；美團（3690）開市報251.2元，升2.45%。
澳博（0880）銀娛（0027）保留中介人貴賓廳，美資或全退，料涉美上市合規問題，美高梅（2282）：研究中。澳博開市報5.56元，跌0.18%。銀娛（0027）開市報43.1元，跌0.23%。美高梅（2282）開市報5.12元，升0.2%。
金沙（1928）續自營貴賓廳，籲留意內地法規。開市報19.1元，升0.53%。
佳兆業（1638）據報將與債權人簽署保密協議，為潛在融資談判鋪路。佳兆業停牌。系內股份表現方面，佳兆業美好（2168）開市報14.02元，升1.01%。佳兆業健康（0876）無成交，報0.092元。佳兆業資本（0936）無成交，報0.315元。星島（1105）無成交，報0.495元。
申洲國際（2313）4.8億人幣入股安徽紗綫供應商17%。開市報155.1元，跌2.45%。
卓悅（0653）與Apex，Boom就發展醫美市場訂立戰略合作諒解備忘錄。無成交，報0.188元。
寶龍地產（1238）首十一個月合約銷售額升29%。無成交，報4.59元。
中糧家佳康（1610）11月生豬銷量按月跌6%，均價按月升34%。開市報2.65元，無升跌。
數碼通（0315）推70元長者「安心出行」優惠月費計劃。無成交，報4.15元。
傳快手（1024）年底大裁員，據報補償方案尚未談妥。開市報84元，跌0.24%。
太保（2601）壽險來港開業，推健康理財退休產品。開市報23.5元，升0.86%。
破頂股表現
破頂股包括，港華燃氣（1083）創52周高，見5.92元，開市報5.92元，升0.51%。
破底股方面
破底股包括，京城佳業（2210）創上市新低，見6.38元，開市報6.38元，跌0.16%。
異動股
上升異動股，包括，敏華控股（1999）開市報13.2元，升10.74%；騰盛博藥（2137）開市報47元，升9.81%；中通快遞（2057）開市報249元，升6.68%；新東方（9901）開市報16.42元，升5.94%；萬國數據（9698）開市報53元，升5.89%；復銳醫療（1696）開市報10.48元，升5.86%；BC科技（0863）開市報11.06元，升5.33%；思摩爾（6969）開市報46.6元，升4.37%；裕承科金（0279）開市報0.224元，升4.19%；新東方在線（1797）開市報7.5元，升4.02%；希望教育（1765）開市報1.59元，升3.92%。
下跌異動股，包括，華寶國際（0336）開市報18.48元，跌8.97%；安山金控（0033）開市報1.26元，跌8.03%；鴻承環保科技（2265）開市報0.83元，跌3.49%；比高（8220）開市報0.031元，跌3.13%；恒大汽車（0708）開市報2.99元，跌2.92%；朝雲集團（6601）開市報3.09元，跌2.83%；申洲國際（2313）開市報155.1元，跌2.45%；雅各臣（2633）平上市低位0.48元，開市報0.48元，跌2.04%；力世紀（0860）開市報0.51元，跌1.92%；晶苑國際（2232）開市報2.66元，跌1.85%。
其他報道