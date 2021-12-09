國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，CPI按月漲幅回落，按年漲幅擴大；PPI按月持平，按年漲幅回落。11月份，隨著保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，PPI漲幅有所回落。

從按月看，受季節性因素、成本上漲及散發疫情等共同影響，CPI上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，食品價格按月上漲2.4%，漲幅比上月擴大0.7個百分點，影響CPI上漲約0.43個百分點。食品中，受季節性消費需求增長及短期肥豬供給偏緊等因素影響，豬肉價格由降轉漲，上漲12.2%；各地多措並舉保障“菜籃子”供應，隨著蔬菜上市量逐漸增加，鮮菜價格漲幅比上月大幅回落9.8個百分點。

從按年看，CPI上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。按年漲幅擴大較多，除了受到本月新漲價影響外，主要是受到去年同期基數較低的影響。具體看，食品價格按年由上月下降2.4%轉為上漲1.6%，影響CPI上漲約0.30個百分點。食品中，豬肉價格下降32.7%，降幅比上月收窄11.3個百分點；

PPI方面，從按月看，PPI由上月上漲2.5%轉為持平。其中，生產資料價格由上漲3.3%轉為下降0.1%；生活資料價格上漲0.4%，漲幅擴大0.3個百分點。多部門聯動遏制煤炭價格非理性上漲，煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭開采和洗選業價格由上漲20.1%轉為下降4.9%，煤炭加工價格由上漲12.8%轉為下降8.4%。金屬行業保供穩價效果顯現，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由上漲3.5%轉為下降4.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由上漲3.6%轉為下降1.2%。國際原油、天然氣價格高位波動，帶動國內相關行業價格上行。石油開採價格上漲7.1%，精煉石油產品製造價格上漲4.7%，化學原料和化學製品製造業價格上漲0.7%；燃氣生產和供應業價格上漲4.1%。另外，電力熱力生產和供應業價格上漲1.9%，農副食品加工業價格上漲1.4%，紡織業價格上漲1.2%。

從按年看，PPI上漲12.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點。其中，生產資料價格上漲17.0%，漲幅回落0.9個百分點；生活資料價格上漲1.0%，漲幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，比上月增加1個。

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