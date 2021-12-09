明報記者 陳偉燊

永利澳門（1128）、金沙中國（1928）及新濠國際（0200）旗下新濠博亞，據報將分別於12月20日起，陸續關停駐場中介人貴賓廳。據彭博社引述貴賓廳集團德晉聲明報道指出，已接獲兩家博企通知，要短時間內停止駐場貴賓廳運作，並表示會向受影響員工提供多1個月的基本工資和其他薪酬福利。同時，本報亦曾致電太陽城在越南、菲律賓、韓國及柬埔寨的賭廳，全都未能接通，或意味太陽城海外貴賓廳運作亦受波及。

蘇樹輝：續約時再討論

據悉，今次太陽城集團主席周焯華等人捲入內地非法開賭及涉嫌洗錢案，引起美資賭場及在美國上市的博企對合規的顧慮，是一眾博企緊急煞停貴賓廳運作的主因。蘇樹輝接受本報查詢時回應稱：「我們會繼續維持貴賓廳（運作），原因是仍然（和對方）有合約，到續約時再討論。」

他強調，太陽城與澳博的業務沒有關係，太陽城主要是在其他賭場運作。蘇樹輝稱，今次發生事件對業界有一定影響，貴賓廳行業正面對巨大壓力，可幸的是近期中場表現及盈利好過貴賓廳博彩。不過，他提到，集團會繼續觀望，將來中介人貴賓廳是否仍可持續營運。

資料顯示，現時在澳博駐場的貴賓廳，主要是澳門黃金集團在新葡京打理的賭廳為主。另以今年第三季度的博企貴賓博彩收益相對整體博彩業務而言，在新濠博亞佔比最小，只有約8%；就算在銀娛佔比約33%，金額亦只有12億元，跟過往相比已大減。

據了解，太陽城叫停業務運作後，在銀娛旗下澳門銀河經營的其他德晉、鉅星及廣東集團等貴賓廳仍有運作，但是生意非常淡靜。原有在銀河M層經營的太陽城，在早年翻新後，太陽城非全層佔用，因此對澳門銀河影響有限。

美高梅有意保留公司廳運作

美高梅發言人回應本報查詢時稱，不評論會否關停中介人貴賓廳，僅稱「會不時檢討情况」。目前美高梅貴賓廳博彩業務，佔整體業務及盈利比重僅約14%。據本報了解，集團有意保留公司廳運作，惟中介人貴賓廳則很大可能跟隨同業關停；由於旗下賭場中場未盡用所有位置，會再檢視原有貴賓廳撤出後的樓層用途。