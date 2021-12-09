該行對科指未有12個月預測，但匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，科指料明年下半年表現較上半年佳，上半年因針對科網平台監控措施，市場有待明確政策，同時因中概股退市安排會是市場焦點，故科指會上半年較波動。

范又指出，明年全球經濟從疫後重啟階段過渡至經濟擴張周期中段，在這個階段股市回報將較為緩跑慢但維持穩健，儘管預期市場波幅將會上升，該行的投資策略反映全球貨幣和財稅政策逐步正常化的預期。預計通脹將於明年内放緩，該行預計聯儲局在2022年6月至2023年9月期間將加息四次，但加息速度將較過往美國的緊縮周期緩慢。這將繼續支持該行的承險策略，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲和亞洲股票。增持環球高收益債券、新興市場及亞洲美元債券。

范指，預計聯儲局從本月開始加快退市，每月減買債規模會增至300億美元，明年3月完成退市。明年6、9月皆會加息。

亞洲股票方面，由於台灣、新加坡、印尼和泰國的基本因素前景正面，風險回報吸引，因此該行對這些股票市場持偏高比重配置。整體而言，由於東盟國家在明年經濟重啟的動力將明顯改善，東南亞股市的投資前景更具吸引力。在尋找亞洲價市的息差機會時，則選擇性挑選亞洲投資級別債券、印尼債券、中國國企債券和較優質的中國高收益債券。

范解釋，預計2022年亞洲市場表現將保持穩健，自2013年的退市恐慌以來，亞洲經濟體的基本面大幅改善，即使聯儲局退市和加息步伐將會加快，由於亞洲區内大多數國家的通脹相對溫和，而且外部結餘強勁，與之前的美國緊縮周期相比，亞洲央行在貨幣政策正常

化過程中將保持審慎，不會急於加息收緊銀根。亞洲區内受供應鏈中斷的影響較小，因此通脹壓力遠低於美國和歐洲，目前亞洲的平均核心通脹率仍保持在接近歷史低位的水平。

該行對中國股票和中國美元債券保持中性觀點，將密切跟進監管收緊方面的政策發展情況。預期中國即將召開的中央經濟工作會議將制定政策基調，聚焦2022年維持經濟增長企穩。因此，預計未來幾個月中國將會推出更多具針對性的政策寬鬆措施，包括降低存款準備金率，以提振内需和支持中小企業。政府有可能推出高達2萬億人民幣的科技革新和綠色投資刺激計劃，規模相當於國内生產總值的 2%，可望支持2022年國内生產總值增長5.6%。人民幣匯價方面，該行料明年底微貶至6.55水平。

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