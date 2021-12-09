Samantha是與我合作多年的External Lawyer。或者有人會問，不是每間投行也有自己的法律團隊嗎？而且投行工作涉及商業機密，為何還要找External Lawyer合作，增加保密工作的難度？對，投行確實養著大批Legal & Compliance，負責處理日常事務；但法律觀點往往不是非黑即白般簡單，當遇到模稜兩可的情況，徵詢External意見便成為了下最終決定的關鍵。External Lawyer也是Internal Legal力保飯碗的強力護盾，某些有機會要「孭鑊」的狀況，Internal當然會盡快「將個波推給」External，然後External說甚麼也會全盤接納，因為日後即使觸礁，也可將責任推給其他人，達到職場上的長治久安。

Samantha的煩心事，源於遴選明年入職的Trainee過程。Professional Parties的晉升及職級，筆者不是太熟悉，但中環商業世界的大部分招聘過程，除卻靠人事關係，大抵也是由人事部搜集並篩選一些CV，再由中高層進行面試，最後選剩幾個，才交給最高層親自看看，Samantha現時身處的正是中層遴選程序。月前HR交給了30份CV給她，叫她選10個來進行Zoom面試，但卻外加了一個特別要求。潛規則是職場不死鳥，雖然討厭，但通常也只得逆來順受，但這次HR既非說某Candidate是某大客世侄、一定要揀，亦非說某Partner對某間大學畢業的同學情有獨鍾、最好多揀，而是對Samantha PM留了句：「基於Equal Opportunity的關係，最後面試10人請確保是5男5女。」

「你知唔知道嗰30分CV，22個係女仔，得8個男仔，一個Pool變兩個Pool，22揀5同8揀5，真係Fair？It’s a Shame to Equal Opportunity！」見盡不平事的投行從業員如我，對此其實沒有多大感覺，也不覺得值得為此大動肝火，不過我明白法律人對「公平」這兩隻字，普遍有著難以名狀的執著，而且她的動怒，也絕對有值得理解之處。「我唔係話男女平等係錯，但本身個Pool喺男女人數上已經唔平等，咁樣揀只係扮平等嘅不平等。虛偽嘅公平，唔係公平，粗俗啲講，咁樣嘅公平，係『左膠』！」

「左膠」，說它粗俗，只因諧音與粗口相似，但箇中含義卻毫不粗俗。左膠的詞彙性質雖然偏向負面，但也只有這兩隻字，才能活靈活現地將荒謬之處表達出來。「左膠」並不是香港獨有，早在幾年前的歐洲難民危機，多個歐洲國家大愛接納難民，便引起國民反彈，批評政府太「左膠」，漠視難民可能產生的治安及房屋等問題。這幾年，反歧視運動在全球開花，「左膠」變得更強勢，大企業為提升形象，亦在各範疇加以配合。這類要求面試最後十強要男女數目平等的規則，相信就是這些背景下的產物。

男女平等是普世價值，當然值得提倡，但在職場上，追求的應該是待遇上的平等，與及晉升機會的平等。像這類要求面試Final Round男女數目要相同，則有點為做而做，似敷衍而非出自真心，是「左膠」為了自我感覺良好而創造出來的多此一舉。其實Samantha所說的情況，在投行已屢見不鮮，早在前年，員工Directory內的性別，已由以往只得F與M的選項，加上了N/A；但後來聽說在外國被員工投訴他們的性別並非「不適用」，而是有權利不公布、不註明，所以N/A之後又變成了X。聽說聞說海外的某些Office，洗手間除了男廁及女廁外，已額外加裝了沒有性別之分的「性別友善洗手間」，相信香港在不久亦會跟隨實行，但本港甲級商廈寸金尺土，如何解決土地問題安裝額外廁所，將會成為管理層的難題。

面試要求男女人數相同，也在其他同事口中聽過。與Samantha所說的情況相反，投行Front Office特別是Trader，更著重數據分析及、對數字的敏感度，一般來說男生對此方面的能力較強，但早前某張枱的同事想請Fresh Grad Trading Assistant，HR派來的20份CV，16份男4份女，卻被要求最後選4個出來Interview的Last 4，要男女數目相同。「其實我唔介意見晒4個女仔㗎，梗係請多幾個女仔先有生氣！」Trading Floor一向陽盛陰衰，同事雖然說笑，但亦不無道理。「不過4個女仔揀2個，Conversion Rate有50%；但男仔16個揀2個，Conversion Rate得12%多啲，咁好彩早投胎，如果唔係，呢一代代做男仔想入投行都幾坎坷！」

無可否認，職場上總存在著性別歧視，女士結婚後想生兒育女，懷胎十月後總需要放產假，上司雖然表面上不敢表達不滿，但心底通常會暗自不爽，年底評分亦會選擇性扣分，晉升機會亦會受限，像這類的不平等，當然要全力打壓。任何事去到極致，也會產生反效果，當「左膠」到凡事涉及選擇，也要包括相同數目的男性及女性，這只是矯枉過正，失卻了遴選的原意。別忘記平等機會的初心，是希望在職場上不會因性別而出現待遇上的差別，但基數不一，卻令追求平等的過程，產生更大的不平等，人數較多的陣營，反倒獲得更低被選中的機會，這是保護機制，不是公平機制。

「若果將來性別是X變得更盛行，HR會唔會要求三種性別也要揀到人選？到時人數較少嘅性別X，豈非通殺？」一言驚醒洛克人，不過轉念一想，若性別X真的有優勢，屆時人人都說自己是性別X，優勢便會消失。「或者性別X，先係平等機會嘅出路？CV上每人嘅性別都係X，遴選全憑背景及資歷，唔需要為性別，特登限死要揀幾多個出嚟，咁樣唔係最公平咩？」理想的遴選理應是這樣，不過在烏托邦實現前，明天Samantha需要面對的，依然是22女8男、要選出5女5男的死局。

羅仕揚

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