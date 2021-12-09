易綱：恒大問題是市場事件 權益將按法定順序得到尊重
文章日期：2021年12月9日 14:44
金管局與人民銀行合辦香港國際金融中心與展望聯合研討會。人民銀行行長易綱透過視像表示，恒大上周發出可能無法履行義務公告，部分香港投資較關注，但香港作為成熟的國際金融中心，有高效的金融運作體系，對於相關問題有清晰的法規及程序，認為少數企業的風險中長期不會嚴重影響市場。易指，恒大風險問題應在建基法律下，市場主導的原則處理，相信股東、債權人的權益會得到全面尊重。
易又說，貿易主義抬頭，加上疫情，香港作為自由港受影響較明顯，但人行一如既往支持香港國金中心的建設，聯通機制會持續優化以滿足投資者需求。香港在一帶一路資金融通帶來支持，是作為內地企業「走出去」的重要門戶。
易又指，香港可繼續改善金融市場服務，鞏固在全球金融市場的領先地位。香港可進一步發展人民幣產品和工具。香港在人民幣國際化過程中發揮著重要的作用，可以滬深港通、債券通、跨境理財通等機制為切入點，擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。
財政司司長陳茂波表示，香港是低稅率、簡單稅制地方，擁有深度資本市場，有大量專業人才，在一國兩制、中央大力支持下擁有很多優勢。他續稱，香港是最大離岸人民幣業務樞紐，未來香港會提供更多人民幣產品種類，建立更穩固的人民幣離岸機制，且會繼續推廣香港作為內地及海外投資者透過股票通機制，相互聯通資本市場。
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