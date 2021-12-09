易又說，貿易主義抬頭，加上疫情，香港作為自由港受影響較明顯，但人行一如既往支持香港國金中心的建設，聯通機制會持續優化以滿足投資者需求。香港在一帶一路資金融通帶來支持，是作為內地企業「走出去」的重要門戶。

易又指，香港可繼續改善金融市場服務，鞏固在全球金融市場的領先地位。香港可進一步發展人民幣產品和工具。香港在人民幣國際化過程中發揮著重要的作用，可以滬深港通、債券通、跨境理財通等機制為切入點，擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。

財政司司長陳茂波表示，香港是低稅率、簡單稅制地方，擁有深度資本市場，有大量專業人才，在一國兩制、中央大力支持下擁有很多優勢。他續稱，香港是最大離岸人民幣業務樞紐，未來香港會提供更多人民幣產品種類，建立更穩固的人民幣離岸機制，且會繼續推廣香港作為內地及海外投資者透過股票通機制，相互聯通資本市場。

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