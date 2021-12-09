景順：人行有空間採更大規模貨幣刺激措施 CPI、PPI料將放緩
文章日期：2021年12月9日 14:58
景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，中國11月份總體通脹（居民消費價格）按年同比增長2.3%，高於10月份的1.5%，大致符合市場普遍預期的2.5%。增長主要是由蔬果和豬肉價格推動。即使過去一個月價格有所上漲，但消費者通脹仍處於可控範圍內，這與美國消費者價格通脹水準持續走高形成鮮明對比。這意味著如果增長挑戰依然存在，人行仍有空間可以採取更大規模的貨幣刺激措施，例如進一步降准或向經濟注入短期流動性。
趙耀庭表示，中國11月份工業生產者出廠價格通脹率（生產者價格）仍保持在高位，按年同比上漲12.9%，但相對於前一個月達到13.5%的 26 年高位已略有放緩。中國降低能源價格的努力似乎起了作用，中國的煤炭價格最近從 10 月份的 1500 元的高位回落至近日約 900元左右。隨著全球運費下降、半導體短缺情況改善、以及中國能源價格回復至接近歷史水準，未來幾個月生產者價格和通脹可能會繼續放緩。
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