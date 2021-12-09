趙耀庭表示，中國11月份工業生產者出廠價格通脹率（生產者價格）仍保持在高位，按年同比上漲12.9%，但相對於前一個月達到13.5%的 26 年高位已略有放緩。中國降低能源價格的努力似乎起了作用，中國的煤炭價格最近從 10 月份的 1500 元的高位回落至近日約 900元左右。隨著全球運費下降、半導體短缺情況改善、以及中國能源價格回復至接近歷史水準，未來幾個月生產者價格和通脹可能會繼續放緩。

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