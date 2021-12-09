資料顯示，周學東為原央行辦公廳主任及金融穩定局局長，曾兼任央行新聞發言人，亦是負責包商銀行一案，當年是包商銀行接管組組長。包商銀行與肖建華「明天系」關係密切，於2019年因不良信貸問題被人行、銀保監聯合接管，並委託建行（0939）託管，直至今年初，包商銀行正式被裁定破產。

周學東在去年11月離開人行，履新國家開發銀行副行長一職。然而，上周已有媒體發現，周學東的資料已在國開行的官網被刪除，原因不明。

至於王永紅，則在今年10月已被中紀委公告指涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。王永紅曾任人行科技司司長，主要研究互聯網金融領域，曾針對數字貨幣及網絡銀行發展模式以及監管思路刊登文章。

《華爾街日報》指，目前無法確定周學東和王永紅因何受到調查。記者無法聯繫到他們發表評論。

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