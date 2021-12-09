明年要留意變種病毒情況，如變種病毒減弱，變成較重症的感冒，都會利好市場。此外要留意不同國家的加息步伐，如美聯儲加息過快，會影響經濟增長，如加息太慢，會令通脹持續上升。

政治層面方面，明年美國將會舉行中期選舉，會以低通脹、經濟高層為大方向，中美關係亦可能會升溫。此情況下，會看好ESG主題、亞洲資產、環球短存續期高息債及健康護理行業。

證券策略師伍禮賢則表示，港股明年會遇有不少挑戰，如變種病毒、中美關係及加息環境影響，不過港股仍具追落後空間，明年目標價為27,500點。板塊方面，看好經濟穩定上升下，利好的內需消費板塊如蒙牛（2319）、潤啤 （0291）；具抗通脹的部分金融股如港交所（0388）、友邦（1299）；及受惠國策的潔淨能源股如新特能源（1799）、中集安瑞科控（3899）。

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