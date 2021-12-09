恒指今早高開171點，早段升327點見全日高位，午後大市變動不大，低位升156點，維持全日高低波幅171點。

恒指收市升257點或1.08%，報24254點，成交金額1251億元，較上日增加7.81%；國指升134點或1.58%，報8657點。恒生科技指數收報6103點，升2.23%。

藍籌50隻升，10隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升6.37%，收報7.68元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌0.74%，收報46.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報53.9元，升7.69%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報66.45元，跌1.56%。

恒指續高於10天線(23820.73點)，上試20天線(24484.42點)；科指3周以來首次升穿10天線(6005.12點)，並上試20天線(6246點)。

北水南下合計淨流入21.83億元，較上日減少11.24%，連續第12日流入，累計流入240.19億元，對上一次連續12日淨流入是2021年1月7日。南水北上合計淨流入216.56億元人民幣，較上日增加123.61%，連續第7日流入，累計流入549.29億元。

午後消息股表現

易綱：恒大（3333）問題是市場事件，權益將按法定順序得到尊重。平上市低位1.72元，收報1.8元，升4.05%。

中廣核新能源（1811）今年首11個月發電量增33%。收報7.49元，升9.5%。

阿里巴巴（9988）斥千萬人幣成立子公司「元境生生」 業務與元宇宙相關。收報123.4元，升2.32%。

今早及隔晚消息股表現

美眾議院通過《維吾爾族強迫勞動預防法案》禁相關產品進入美國。體育用品股安踏（2020）收報129.7元，升1.73%；李寧（2331）收報94.2元，升2.22%。紡織股天虹紡織（2678）收報10.42元，跌0.19%；德永佳集團（0321）收報1.66元，無升跌。

蘋果自動駕駛汽車項目3名核心工程師近相繼離職。電動車股比亞迪（1211）收報291.6元，跌0.07%；小鵬汽車（9868）收報188.8元，無升跌；理想汽車（2015）收報124.4元，升1.97%；恒大汽車（0708）收報3.12元，升1.3%。

澳博（0880）銀娛（0027）保留中介人貴賓廳，美資或全退，料涉美上市合規問題，美高梅（2282）：研究中。澳博收報5.5元，跌1.26%；銀娛（0027）收報43.1元，跌0.23%；美高梅（2282）收報5.09元，跌0.39%。

金沙（1928）續自營貴賓廳，籲留意內地法規。收報19.54元，升2.84%。

佳兆業（1638）據報將與債權人簽署保密協議，為潛在融資談判鋪路。佳兆業停牌，系內股份表現方面，佳兆業美好（2168）收報14.1元，升1.59%；佳兆業健康（0876）見52周低0.085元，收報0.088元，跌4.35%；佳兆業資本（0936）收報0.315元，無升跌；星島（1105）收報0.5元，升1.01%。

申洲國際（2313）4.8億人幣入股安徽紗綫供應商17%。收報159.9元，升0.57%。

卓悅（0653）與Apex Boom就發展醫美市場訂立戰略合作諒解備忘錄。收報0.196元，升4.26%。

寶龍地產（1238）首十一個月合約銷售額升29%。收報4.7元，升2.4%。

中糧家佳康（1610）11月生豬銷量按月跌6%，均價按月升34%。收報2.8元，升5.66%。

數碼通（0315）推70元長者「安心出行」優惠月費計劃。收報4.16元，升0.24%。

傳快手（1024）年底大裁員，據報補償方案尚未談妥。收報85.75元，升1.84%。

太保（2601）壽險來港開業，推健康理財退休產品。收報23.4元，升0.43%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見12.68元，收報12.22元，升10.89%；三葉草生物（2197）創上市新高，見14.6元，收報13.64元，升9.12%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.93元，收報1.85元，升3.93%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見18.86元，收報18.42元，升8.99%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.19元，收報1.16元，升0.87%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.24元，收報6.09元，升3.4%；香港中旅（0308）創52周高，見1.66元，收報1.66元，升7.79%；旺旺（0151）創52周高，見6.97元，收報6.97元，升4.03%；中國電力（2380）創52周高，見5.03元，收報4.97元，升8.28%；華潤電力（0836）創52周高，見25.3元，收報24.75元，升5.1%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.47元，收報3.46元，升0.58%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見8.24元，收報8.45元，跌1.05%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.93元，收報0.93元，跌3.13%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.61元，收報5.69元，跌10.95%；朗詩（0106）見52周低0.365元，收報0.38元，升2.7%。

醫藥醫療股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見5.6元，收報5.89元，升4.62%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌2.04%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9.4元，收報9.58元，跌0.21%；和譽（2256）創上市新低，見9.08元，收報9.47元，升2.71%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.09元，升2.27%；錦欣生殖（1951）見52周低9.39元，收報9.53元，跌2.46%。

科技股破底，包括，微博（9898）創上市新低，見247.8元，收報252元，跌0.47%。

本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.62元，收報0.64元，跌1.54%；英皇國際（0163）見52周低0.95元，收報0.96元，跌4%；永旺（0984）見52周低1.33元，收報1.37元，升1.48%；鴻福堂（1446）見52周低0.39元，收報0.39元，跌3.7%。

其他破底股包括，滇池水務（3768）見52周低1.76元，收報1.79元，升1.13%；佳兆業健康（0876）見52周低0.085元，收報0.088元，跌4.35%；金鷹商貿（3308）見52周低6.57元，收報6.58元，跌0.3%。

異動股

上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.485元，升56.45%；思考樂教育（1769）收報2.65元，升31.19%；比高（8220）收報0.04元，升25%；普匯中金（0997）收報0.082元，升22.39%；創維集團（0751）收報5.87元，升18.59%；南戈壁（1878）收報1.17元，升15.84%；南方錳業（1091）收報1.1元，升14.58%；新東方在線（1797）收報8.24元，升14.29%；新東方（9901）收報17.54元，升13.16%；啟明醫療（2500）收報31.75元，升11.6%；康哲藥業（0867）收報13.28元，升11.6%。

下跌異動股，包括，看通集團（1059）收報0.49元，跌14.04%；合生（0754）見52周低15.48元，收報16.64元，跌13.69%；揚科集團（1460）收報0.355元，跌12.35%；偉俊集團控股（1013）收報0.057元，跌12.31%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.61元，收報5.69元，跌10.95%；太陽國際（8029）收報0.5元，跌10.71%；包浩斯（0483）收報0.87元，跌10.31%；普天通信（1720）平上市低位0.3元，收報0.31元，跌10.14%；遊萊互動（2022）收報0.085元，跌9.57%；匯安智能科技（8379）收報0.18元，跌9.09%。

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