劉靜雅指出，集團已經採取措施驅動人流及商戶銷售，例如在社區式商場九龍灣淘大商場，引入Taste x Fresh銷售鮮活產品，配合市民在家煮食的需求，亦吸引區外客流。該商場三期亦正部署引入東九龍首間Don Don Donki，料於明年一月開業，佔樓面約3萬平方呎，並開店至凌晨一時。該商場亦將戲院部份轉型及提升，打好基礎，藉此面對區內新商場競爭。至於將來會否在其他商場引入Taste x Fresh，則視乎機會而定。

另在核心商業區如旺角家樂坊，她說，已經開設Aeon Style店引進日本商品，並在地庫開設吸引年青一族的食肆。雖然境外遊客未重臨，但是他們亦在商場引入較多與休閒生活、體育相關商品租戶，並在中環的商舖引入新的高級食肆。在他們進行商戶組合平衡同時，商戶亦自己調整，整體而言超市及雜貨店、戲院生意較佳，時裝表現較差。他們亦在3月尾起開設hello賺分Apps，至8月尾已有10多萬消費者下載，連繫逾600個商戶，搞推廣及賺分，這比未有推出Apps前商戶，銷售大增兩倍。整體社區商場人流，較前提升20%至30%。

她不諱言，連同Apps推出，宣傳推廣費用有所上升，但是恒隆會繼續搞更多活動供小朋友及老人家參與，亦會與女青年會合作搞認知障礙友善商場，做好員工培訓，提升對認知障礙者的服務水平。整體在港商場在下半年的銷售已好過2019年及2020年上半年，但是未返到2018年高峰水平，只為當年逾80%。集團的商場會搞Go Shopping消費獎賞，推動聖誕新年檔期消費，冀將上半年在港租務下跌12%的情況收窄。

其他報道

金融時報：商湯將被美國財政部列入黑名單

維他奶後人控法巴違約 遲兩月沽股少收近600萬

美國擬立法禁止涉新疆產品進口 中國商務部：堅決反對 將採必要措施

光大新鴻基：明年恒指目標價27500點 睇好內需金融股

滬指連升三日 兩市成交額破1.2萬億人幣

路透社：中國要求跨國公司切斷與立陶宛的聯繫

景順：人行有空間採更大規模貨幣刺激措施 CPI、PPI料將放緩

太陽城、凱升停牌 待發控股股東拖欠貸款等內幕公告

易綱：恒大問題是市場事件 權益將按法定順序得到尊重