何敬豐表示，該款車的電部件由自己團隊完成，再由國內代工廠進行汽車組裝。對於早前信德集團（0242）將持有力世紀的股權轉換給汽車生產商威馬一事，何敬豐表示，目前威馬是公司單一最大股東，未來與對方亦會有合作的機會。對於晶片荒問題，何敬豐表示不擔心，因為汽車於2024年才進行交付，相信到時因全球疫情而引起的晶片短缺問題會得到緩解。

力世紀首席執行官宋建文表示，該款電動跑車相對其他電動車，以外型上取勝。Apollo EVision S為四座布局，長約5米，寬約2米，適合家庭使用，在街上馳聘亦會吸引注視目光，展示Apollo向新的潔淨環保動力系統發展方向。何敬豐又透露，公司2023年亦會正式公布SUV（運動型多用途車），預計2025進行交付。

記者：陳麗歡

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