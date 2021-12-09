力世紀電動跑車Evision S 售價超過100萬人民幣
文章日期：2021年12月9日 16:52
力世紀（0860）今日於香港舉辦創新科技巡迴路演記招，展示自家第一代電動跑車Apollo Evision S 。力世紀創辦人暨董事長何敬豐表示，該款電動車主打高端市場，預計明年正式發布，2024年進行交付。何敬豐表示，現時國内20萬元人民幣至60萬元人民幣的汽車市場相當熱鬧，較多競爭對手，力世紀一向主打精品汽車，預計生產過萬輛，該款新車在國內市場的售價將超過100萬元人民幣。何敬豐又表示，該款電動車會在國內設有工廠生產，主要是針對港澳、國內和東南亞市場銷售，至於推銷至歐美市場，會再設有歐美生產線。
何敬豐表示，該款車的電部件由自己團隊完成，再由國內代工廠進行汽車組裝。對於早前信德集團（0242）將持有力世紀的股權轉換給汽車生產商威馬一事，何敬豐表示，目前威馬是公司單一最大股東，未來與對方亦會有合作的機會。對於晶片荒問題，何敬豐表示不擔心，因為汽車於2024年才進行交付，相信到時因全球疫情而引起的晶片短缺問題會得到緩解。
力世紀首席執行官宋建文表示，該款電動跑車相對其他電動車，以外型上取勝。Apollo EVision S為四座布局，長約5米，寬約2米，適合家庭使用，在街上馳聘亦會吸引注視目光，展示Apollo向新的潔淨環保動力系統發展方向。何敬豐又透露，公司2023年亦會正式公布SUV（運動型多用途車），預計2025進行交付。
記者：陳麗歡
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