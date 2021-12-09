恒大子公司景程的兩隻美元債的寬限期本周一截止，其中一隻2022年到期債券的應付利息為4190萬美元，另一隻2023年到期債券應付利息4060萬美元。惠譽最新報告稱，該下調反映了這兩隻美元債利息在寬限期結束後仍未獲支付。

《彭博社》稍早引述知情人士透露，恒大計劃將所有離岸債務納入重組計劃，可能成為中國規模最大的債務重組之一。截止6月末，恒大負債超過3000億美元，作為全球負債最多的地產商。

中國監管層也在努力防範恒大危機進一步蔓延的風險，但暫無明確跡象表明政府將給與恒大直接救助。廣東省政府此前同意向恒大地產派出工作組以維護正常經營。包括中國央行、銀保監會和證監會在內的金融監管部門亦連續發聲稱恒大屬於個案風險。

人行行長易綱表示，恒大的風險問題將按照市場化方式處理，依照各自在法律上的優先級，債權人和股東的權益將得到充分尊重。

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