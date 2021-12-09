譚思德認為，歐美等成熟地區將會升息，但內地及亞洲收益率持續走低，預期亞洲企業信貸（包括投資級別信貸）以及高派息公司具有潛力。瑞士百達財富管理預期，全球實際GDP增速將從2021年的5.8%降至2022年的4.5%。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示:「寬鬆貨幣、財政刺激及在疫情時不少家庭提高儲蓄率，以上原因應該能夠支撐需求。但能源危機和供應鏈瓶頸可能會削弱家庭購買力和企業利潤率。海運狀況可能會在農曆新年之後緩解，這有助於降低全球通脹，我們預計2022年全年全球通脹率為4.0%，低於2021年的4.3%」。同時，陳東表示，房地產行業低迷和新冠疫情限制措施仍可能對中國2022年的經濟增長造成壓力，該行預計中國經濟增長將從2021年的7.7%降至4.5%。

陳東表示，中國的出口應該能夠保持穩健增長，但隨著全球供應鏈的改善，出口將逐漸恢復正常。他預計，2022年基建投資（尤其是有關綠色項目方面）將增加，儘管這方面的支出可能無法完全彌補房地產投資放緩的影響。宏觀政策已經開始轉向寬鬆，最近人行降準，並預計在明年上半年可能還將再有一次降準，這將可能帶來信貸增速的反彈。

不過，股票估值較高，尤其是在科技相關和防禦性行業。估值可能會對美國股市的相對表現造成壓力。2022年新興市場股市的形勢可能與今年一樣具有挑戰性，至少在最初階段如此，而中國是最大的波動因素。但是，陳東認為東盟國家的股票可提供追趕潛力，該趨勢將會持續，利好醫療保健板塊，若通脹持續，金融板塊表現將相對良好。

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