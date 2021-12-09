領展資產管理（香港）主管范世牧（Emmanuel Farcis）表示，這次合作不僅為領展的零售空間增添額外的便利設施，通過這種跨界合作，在善用空間之餘，更有助於培養社區歸屬感。他們相信引入智能工作室至其物業組合，可助他們更好地迎合社區不斷轉變的需求，與時俱進。Switch易啟辦公市場開拓部副總裁趙雨則說，很高興能與領展合作，相信與領展未來會有更多的合作。

Switch易啟辦公在亞太地區擁有450多個據點，除了提供智能工作室，還與多個共享工作空間合作夥伴，合作營運逾千個按時訂用的共享工作空間、會議室以至私人辦公室。另外，該公司擬於本月，還將在北京和上海推出一系列智能工作室。Switch易啟辦公將在領展旗下12個商場放置兩款工作室，分別專為一人而設的私人工作室和最多可容納四人的共享工作室，提供私人空間作視像通話或專注工作，或提供更寬敞的小型會議場所。用戶更可享用免費服務和便利設施，包括無線互聯網絡、流動充電站和商場內的潔淨洗手間。

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