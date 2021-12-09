華夏推MSCI A50 ETF 期望AUM可跑贏富時A50ETF
文章日期：2021年12月9日 18:50
華夏基金將於下周一（13日）推出華夏MSCI中國A50互聯互通ETF（2839），為本港首批追蹤MSCI中國互聯互通指數的ETF，設有港元、美元和人民幣3個櫃枱，定價為每單位28.1544元人民幣，每手買賣50個基金單位，入場費約1700港元，管理費為0.3%，該行預計首日掛牌會有2億美元資金投入。
華夏基金業務拓展部副總裁麥榮發表示，另一主流指數富時中國A50，MSCI在行業配置較平均，過去回報亦較佳，目標在推出一年後，該ETF的資產管理總值（AUM）可至10億美元。他表示，MSCI A50指數先在11個行業選取2個龍頭，其後再於A股選取其餘28隻成份股，每個行業的佔比不超過20%，金融、工業、日常消費品、信息技術均佔約一成，相對富時A50在金融加日常消費品股的市佔有六成，可更接近中國經濟的結構。
此外，麥榮發表示，MSCI A50包括了關注度較高的股票，例如電動車電池股寧德時代，而富時A50則沒有。指數在今年8月成立，回溯過去1個月至5年的表現，均跑贏富時A50指數。
至於日後該ETF的AUM，能否超過追蹤富時A50的南方A50（2822）或安碩A50（2823）兩隻ETF，華夏基金香港ETF主管曾春偉認為較難預計，因為兩隻ETF都有很長的歷史，其中安碩A50更已超過20年。不過他指MSCI A50的設計較佳，可廣泛代表中國經濟，而且行業更為平均，期望其ETF的AUM可以超過上述兩隻富時A50的ETF。至於會否推出該ETF的槓桿或反向產品，曾春偉表示會探索可能性。
MSCI大中華區營運決策委員會主席兼董事總經理吳佳青則表示，MSCI A50在香港有期貨交易，有較佳的生態系統，行業配置亦更為平衡，符合國際投資者對投資A股，帶來未來增長和長期回報市場的需求。
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