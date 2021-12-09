信德31.9億投得鄰近烏節路新加坡豪宅地
文章日期：2021年12月9日 18:56
信德集團（0242）宣佈，透過旗下全資附屬公司Shun Tak High Point Pte. Ltd.，成功投得新加坡伊利莎白山30號第27地段620P擁有永久業權的物業，總代價為約5.57億坡元（折合約31.9億港元）。這是該集團在5年內第5度在新加坡市中心收購物業收購。
該集團指，新加坡伊利莎白山30號位於當地最豪華和廣受追捧的第9區住宅地段，自成一角地坐落於伊利莎白山的最高點。該地塊面積約為47606平方呎，最大可建樓面面積約為22.6815萬平方呎。
由項目步行至烏節路鐵路站僅需7分鐘，鄰近烏節路購物帶、新加坡植物公園等，亦毗鄰當地多間著名的教育機構，以及多所廣受海外旅客歡迎的康健醫療設施。
根據目前計劃，信德將把該地塊重新發展成豪華住宅發展項目，預算於2027年落成。集團行政主席及董事總經理何超瓊表示，信德集團早前推出包括蘭心居和柏皓等項目取得的成功，顯示他們於開發優質住宅項目的實力。集團透過是次收購，進一步鞏固和拓展在新加坡市場的地位，並將繼續引進高品質和獨特元素，為當地的發展增添活力。
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