憂防疫措施拖累經濟 美股向下 納指跌269點 道指跌0.06點
文章日期：2021年12月10日 08:15
市場憂慮針對Omicron的防疫措施可能不利於經濟前景，淡化疫苗帶來的樂觀預期，美股三大指數向下。其他消息方面，拜登抨擊中俄領導人破壞民主，並計劃宣布相關制裁。內地上調外匯存準率，離岸人民幣應聲大跌。數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數降至52年最低。
道瓊斯工業平均指數收跌0.06點，跌幅不足0.01%，報35754點。標普500指數收跌33點，跌幅0.72%，報4667點。納斯達克綜合指數收跌269點，或1.71%，報15517點。
波音跌1.64%，報207.56美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低22點，而聯合健康保險升0.95%，報473.32元，貢獻道指29點。
科技股方面，蘋果收市報174.56元，跌0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報2952.77元，跌0.36%，亞馬遜收市報3483.42元，跌1.12%，Facebook收市報329.82元，跌0.22%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報476點。德國DAX指數收跌0.31%，報15639點；法國CAC 40指數跌0.1%，報7008點；英國富時100指數收跌0.22%，報7321點。