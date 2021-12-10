市場憂慮針對Omicron的防疫措施可能不利於經濟前景，淡化疫苗帶來的樂觀預期，美股三大指數向下。其他消息方面，拜登抨擊中俄領導人破壞民主，並計劃宣布相關制裁。內地上調外匯存準率，離岸人民幣應聲大跌。數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數降至52年最低。