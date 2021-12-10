港股ADR跌91點 夜期低水156點 美期亞股個別發展 3公司上市
文章日期：2021年12月10日 08:45
美股向下，港股ADR跌91點或0.38%，報24162點，即月恒指夜期跌54點，低水156點，報24099點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.45%，折合報470.45元；阿里巴巴（9988）跌1.21%，折合報121.9元；美團（3690）升0.06%，折合報247.16元；匯控（0005）無升跌，折合報45.3元；建行（0939）跌1.7%，折合報5.24元。
道期現跌0.019%；標期現升0.08%；納期現升0.12%。日股現跌0.44%，韓股現跌0.89%，澳股現跌0.38%。
今日焦點股份可留意：
多間公司上市，包括北海康成（1228），定價12.18元；固生堂（2273）定價29元；凱萊英（6821）定價388元。
天風稱花樣年（1777）未償還7.6億貸款，擬將逾五成彩生活（1778）股份「斬倉」。
信德（0242）31.9億投得鄰近烏節路新加坡豪宅地。
MIRROR聖誕廣告進駐時代廣場舖位，設AR互動打卡點。留意香港電訊（6823）。
領展（0823）：明天起在12個商場設智能工作室供時租。
澳博（0880）梁安琪：澳娛綜合未有調整或關閉賭廳。
惠譽將中國恒大（3333）評級由C級下調至有限違約。另，金融時報：許家印反對快速出售資產來籌集資金。
REDD：佳兆業（1638）最快下周決定初步重組方案。留意系內股份表現。
力世紀（0860）電動跑車Evision S，售價超過100萬人民幣。
恒隆地產（0101）：在港商場銷售已恢復到2018年約八成水平。
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