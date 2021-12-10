恒指低開184點 新股北海康成潛水19% 固生堂升15% 凱萊英無升跌
文章日期：2021年12月10日 09:26
恒指今早低開184點或0.76%，報24070點，成交金額51億元；國指今早低開60點或0.71%，報8597點。恒生科技指數開市報6058點，跌0.74%。
藍籌3隻升，50隻下跌，11隻無升跌。中銀香港（2388）升0.4%，報25元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.82%，報162元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，23隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報247元，無升跌；跌幅最大的是攜程（9961）開市報204.8元，跌3.4%。
恒指受制20天線(24421.55點)，暫高於10天線(23819.74點)；科指暫高於10天線(5995.73點)。
多間公司上市，包括北海康成（1228）定價12.18元，開市報9.8元，跌19.54%。固生堂（2273）定價29元，開市報33.4元，升15.17%。凱萊英（6821）定價388元，開市報388元，無升跌。
天風稱花樣年（1777）未償還7.6億貸款，擬將逾五成彩生活（1778）股份「斬倉」。花樣年停牌。彩生活（1778）無成交，報1.16元。
信德（0242）31.9億投得鄰近烏節路新加坡豪宅地。無成交，報2.17元。
MIRROR聖誕廣告進駐時代廣場舖位，設AR互動打卡點。香港電訊（6823）開市報10.68元，升0.19%。
領展（0823）：明天起在12個商場設智能工作室供時租。開市報67.5元，跌0.81%。
澳博（0880）梁安琪：澳娛綜合未有調整或關閉賭廳。開市報5.5元，無升跌。
惠譽將中國恒大（3333）評級由C級下調至有限違約。另，金融時報：許家印反對快速出售資產來籌集資金。開市報1.77元，跌1.67%。
REDD：佳兆業（1638）最快下周決定初步重組方案。佳兆業仍停牌。系內股份表現方面，佳兆業美好（2168）開市報14.2元，升0.71%。佳兆業健康（0876）無成交，報0.088元。佳兆業資本（0936）無成交，報0.315元。星島（1105）無成交，報0.5元。
力世紀（0860）電動跑車Evision S，售價超過100萬人民幣。開市報0.53元，升1.92%。
恒隆地產（0101）：在港商場銷售已恢復到2018年約八成水平。無成交，報15.98元。
破頂股表現
破頂股包括，香港中旅（0308）創52周高，見1.66元，開市報1.66元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.224元，升2.75%；合生（0754）開市報17.08元，升2.64%；三葉草生物（2197）開市報13.98元，升2.49%；卓悅控股（0653）開市報0.2元，升2.04%；博雅互動（0434）開市報0.52元，升1.96%；力世紀（0860）開市報0.53元，升1.92%；遠大住工（2163）開市報11元，升1.85%；呷哺呷哺（0520）開市報5.87元，升1.73%；第一服務（2107）開市報1.89元，升1.61%；騰盛博藥（2137）開市報43.25元，升1.53%。
下跌異動股，包括，栢能集團（1263）開市報14.1元，跌5.11%；百濟神州（6160）開市報184.2元，跌4.95%；銀城國際（1902）開市報2.5元，跌4.21%；小鵬汽車（9868）開市報181.1元，跌4.08%；攜程集團（9961）開市報204.8元，跌3.4%；融創（1918）開市報15.26元，跌2.93%；中國民航信息網絡（0696）開市報13.54元，跌2.87%；網易（9999）開市報162元，跌2.82%。
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