港元現報7.7985元貶值13點子，曾貶值最多16點子，報7.7988元，亦曾升值最多4點子，報7.7968元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.25點子至0.04185%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.05899%；2星期HIBOR升0.39點子至0.06804%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.31點子至0.26042%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.32429%；12個月期HIBOR升0.25點子至0.43256%。

美元指數現報96.176貶值0.095點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.10138%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1069%，終止連續2日收窄，利差是2021年12月07日後最高，當日差距為0.1094%

對上一次終止連續2日收窄，是2021年11月30日，當日利差報0.008%。

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