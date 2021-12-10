中銀冬奧紀念鈔今截止認購 同時推慈善版競投
文章日期：2021年12月10日 12:05
中銀香港（2388）發行的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」今日（12月10日）將截止認購申請。該行提醒有興趣認購紀念鈔的市民，如選擇於分行遞交申請表，須於今日分行營業時間內，即下午5時前將已填妥的申請表投入於各分行特設的收集箱內，緊記核實所填寫的資料正確無誤，並在表格上簽名。
如選擇網上申請的市民，可於晚上11時59分前，透過中銀香港網站紀念鈔網頁遞交申請。
申請結果將於2021年12月21日公佈。申請者可於12月21日起，瀏覽中銀香港網站紀念鈔網頁、透過手機銀行或網上銀行在線客服或致電熱線3988 1818 查詢申請結果。中銀香港將於同日起，陸續向成功申請者發送有關申請結果及付款安排的通知。成功申請者須於2022年1月3日下午5時或之前繳付全部款項。該行將在2022年1月11日起根據成功付款的申請者選定的通知方式，個別通知其領取紀念鈔的指定日期、時間及地點。
另外，中銀同時宣布推出共200套「北京2022年冬奧會紀念鈔票」慈善珍藏版，公眾可於下周一（13日）至明年1月10日申請競投。
紀念鈔慈善珍藏版包括無英文冠字和冠字AA，合共七款供競投，包括：單鈔—金鑽珍藏版15套（每套競投底價1萬元）、單鈔—銀鑽珍藏版50套（每套競投底價8000元）、單鈔—銅鑽珍藏版50套（每套競投底價5000元）；四連張—白金珍藏版25套（每套競投底價3萬元）、四連張—珍珠珍藏版25套（每套競投底價2萬元）；整版三十五連張—鑽石珍藏版17套（每套競投底價6萬元)及整版三十五連張—翡翠珍藏版18套（每套競投底價5萬元）。
投標者須為今年內滿18歲並持有效香港身份證之人士。競投表格可自下周一起於紀念鈔網頁下載或於該行分行索取。紀念鈔慈善珍藏版的銷售收益在扣除相關成本後，將全部捐贈作本地公益慈善用途。
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