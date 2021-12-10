「ATM」拖累恒指半日跌122點 北水13日流入 新股北海康成跌25%
文章日期：2021年12月10日 12:14
受Omicron、商湯或列黑名單等影響，恒指今早隨外圍低開184點，「ATM」向下，高位早段雖收窄跌幅至40點，其後又重拾跌勢，低位跌184點，半日高低波幅144點。
恒指半日跌122點或0.5%，報24132點，成交金額610億元；國指跌31點或0.37%，報8625點。恒生科技指數收報6071點，跌0.51%。
藍籌14隻升，44隻下跌，6隻無升跌。蒙牛（2319）升1.55%，收報45.85元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌2.97%，收報18.96元，是跌幅最大的藍籌。
「ATM」向下，騰訊（0700）收報469.8元，跌0.59%；阿里巴巴（9988）收報122.4元，跌0.81%；美團（3690）收報246元，跌0.4%。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報60.1元，升5.62%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報29.2元，跌3.79%。
恒指受制20天線(24424.66點)，續高於10天線(23825.97點)。科指續高於10天線(5997.11點)，上望20天線(6221.32點)。
北水南下合計淨流入17.93億元，較上日減少17.85%，連續第13日流入，累計流入258.12億元，對上一次連續13日淨流入是1月8日。南水北上合計淨流入57.62億元人民幣，較上日減少73.39%，連續第8日流入，累計流入606.91億元。
百度（9888）宣布本月27日發佈元宇宙產品「希壤」。收報146.3元，跌0.61%。
佳兆業（1638）或拒絕Lazard的20億美元挽救計劃。早前傳最快下周決定初步重組方案。系內股份表現方面，佳兆業美好（2168）收報13.96元，跌0.99%。佳兆業健康（0876）收報0.089元，升1.14%。佳兆業資本（0936）收報0.315元，無升跌。星島（1105）收報0.5元，無升跌。
騰訊（0700）旗下和平精英及PUBG上月重登全球手遊吸金榜榜首。收報469.8元，跌0.59%。
美擬禁中芯（0981）購買美國晶片製造工具。收報21.3元，升0.95%。
阿里巴巴（9988）牽頭接管重組紫光集團據報或受阻。收報122.4元，跌0.81%。
多間公司上市，包括北海康成（1228）定價12.18元，收報9.07元，跌25.53%。固生堂（2273）定價29元，收報29元，無升跌。凱萊英（6821）定價388元，收報373.6元，跌3.71%。
天風稱花樣年（1777）未償還7.6億貸款，擬將逾五成彩生活（1778）股份「斬倉」。花樣年停牌。彩生活（1778）創上市新低，見1元，收報1.05元，跌9.48%。
信德（0242）31.9億投得鄰近烏節路新加坡豪宅地。收報2.12元，跌2.3%。
MIRROR聖誕廣告進駐時代廣場舖位，設AR互動打卡點。香港電訊（6823）收報10.64元，跌0.19%。
領展（0823）：明天起在12個商場設智能工作室供時租。收報67.85元，跌0.29%。
澳博（0880）梁安琪：澳娛綜合未有調整或關閉賭廳。收報5.43元，跌1.27%。
惠譽將中國恒大（3333）評級由C級下調至有限違約。另，金融時報：許家印反對快速出售資產來籌集資金。收報1.77元，跌1.67%。
力世紀（0860）電動跑車Evision S，售價超過100萬人民幣。收報0.54元，升3.85%。
恒隆地產（0101）：在港商場銷售已恢復到2018年約八成水平。收報15.92元，跌0.38%。
破頂股表現
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見13元，收報12.36元，升1.15%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.2元，收報1.18元，升1.72%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.42元，收報1.4元，升6.06%；香港中旅（0308）創52周高，見1.66元，收報1.59元，跌4.22%；中國電力（2380）創52周高，見5.09元，收報4.75元，跌4.43%；華潤電力（0836）創52周高，見26元，收報24.8元，升0.2%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.47元，收報3.47元，升0.29%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見1元，收報1.05元，跌9.48%；世茂服務（0873）創上市新低，見7.88元，收報7.98元，跌5.56%；合景悠活（3913）創上市新低，見3.87元，收報3.95元，跌4.36%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.57元，收報5.57元，跌2.11%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.5元，收報3.67元，升0.55%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.57元，收報7.89元，跌0.88%；普天通信（1720）創上市新低，見0.285元，收報0.3元，跌3.23%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.3元，收報3.32元，跌1.48%；微博（9898）創上市新低，見245元，收報246.8元，跌2.06%；雲音樂（9899）創上市新低，見184.5元，收報188.5元，跌5.47%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.26元，收報3.37元，跌0.88%；雄岸科技（1647）見52周低0.192元，收報0.192元，跌4.48%；深圳國際（0152）見52周低8.18元，收報8.19元，跌1.8%；鴻福堂（1446）見52周低0.39元，收報0.39元，無升跌；遠東宏信（3360）見52周低6.71元，收報6.74元，跌2.18%；金鷹商貿（3308）見52周低6.57元，收報6.63元，升0.76%。
異動股
上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.76元，升56.7%；中國醫療網絡（0383）收報0.092元，升15%；揚科集團（1460）收報0.405元，升14.08%；米蘭站（1150）收報0.3元，升13.21%；英皇文化產業（0491）收報0.056元，升12%；歐化（1711）收報0.3元，升11.11%；陸慶（8052）收報0.046元，升9.52%；三寶科技（1708）收報4.26元，升9.23%；海倫司（9869）收報20.85元，升8.37%；盛諾集團（1418）收報0.31元，升6.9%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.42元，收報1.4元，升6.06%。
下跌異動股，包括，北海康成（1228），收報9.07元，跌25.53%；比高（8220）收報0.034元，跌15%；敏捷控股（0186）收報0.51元，跌12.07%；彩生活（1778）創上市新低，見1元，收報1.05元，跌9.48%；家鄉互動（3798）收報1.69元，跌9.14%；指尖悅動（6860）收報0.315元，跌5.97%；旭輝永升服務（1995）收報14.68元，跌5.78%；維亞生物（1873）收報5.44元，跌5.72%；波司登（3998）收報5.02元，跌5.64%；新東方在線（1797）收報7.78元，跌5.58%。
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