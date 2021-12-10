馬斯克近期密密沽售特斯拉股票，愈來愈接近於他要減少10%股份的承諾。自上月他在Twitter詢問粉絲是否應該出售他十分之一特斯拉股份後，目前他已出售的股票總數達到約1100萬股，達標一半以上。

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除了股票，他亦以3000萬美元（約2.34億港元）將手上最後一間豪宅沽出，與原先放售價降了750萬美元，正式成為「無殼蝸牛」。現時馬斯克在德州向旗下公司SpaceX租住一套價值約5萬美元的的組合屋。

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