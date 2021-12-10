賣樓賣股後 特斯拉創辦人馬斯克稱考慮辭職做網紅
文章日期：2021年12月10日 12:11
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克向來活躍於社交網絡並經常與網民互動。他在Twitter最新發帖文指，正在考慮辭職做一名全職網紅，並詢問網民對此有何意見。不少網友對此表示支持，又指他目前已有一定影響力，已是一名網紅，亦有網友建議其開設YouTube頻道。
thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021
馬斯克近期密密沽售特斯拉股票，愈來愈接近於他要減少10%股份的承諾。自上月他在Twitter詢問粉絲是否應該出售他十分之一特斯拉股份後，目前他已出售的股票總數達到約1100萬股，達標一半以上。
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除了股票，他亦以3000萬美元（約2.34億港元）將手上最後一間豪宅沽出，與原先放售價降了750萬美元，正式成為「無殼蝸牛」。現時馬斯克在德州向旗下公司SpaceX租住一套價值約5萬美元的的組合屋。