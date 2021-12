美國電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克向來活躍於社交網絡並經常與網民互動。他在Twitter最新發帖文指,正在考慮辭職做一名全職網紅,並詢問網民對此有何意見。不少網友對此表示支持,又指他目前已有一定影響力,已是一名網紅,亦有網友建議其開設YouTube頻道。

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt