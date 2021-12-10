內地取消保險資管公司外資持股限制
文章日期：2021年12月10日 15:22
銀保監公布，就修訂《保險資產管理公司管理規定》徵求意見，其中擬取消合資保險資產管理公司的外資持股上限，目前為境內保險公司持股份不得低於75%，境外投資者持有股份不得多超過25%。
銀保監已在去年1月取消外資持有壽險公司，不得多於51%的限制，安聯人壽上月完成收購中德安聯人壽，中資合資方所持有的49%股權，成為首間由合資轉為外資獨資的壽險公司。
銀保監表示，措施是落實國務院金融委擴大對外開放決策部署，對境內外保險公司一視同仁。另外，修訂設置境內外股東統一適用的股東資質條件，不因境內外差異而作出區別對待，有助於更好吸引國際優秀保險公司和資產管理機構，參與中國保險資產管理行業發展。
除此以外，銀保監指，《管理規定》共計7章、85條，在篇章結構和條款內容方面都進行了大幅修訂，主要內容包括改善經營原則及相關要求，增加了受托管理各類資金的基本原則，明確要求建立托管機制，以及新增公司治理專門章節、將風險管理作為專門章節、增補監管手段和違規約束等。
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