惠峰斥3000萬入股NFT平台 料未來一年具增長潛力
文章日期：2021年12月10日 15:23
惠峰國際今天宣布，斥資約3000萬元入股「離散藝術」，藉此拓展NFT（非同質化代幣）藝術品業務；上述公司估價約1500萬美元（約1.17億港元）。惠峰國際董事張玉峰稱，將視之為中長線投資，相信NFT市場未來一年有極大增長。
張玉峰介紹，離散藝術已跟北京文華閣書畫院、重慶藝術品版權交易中心達成戰略合作，佈局文化IP（知識產權）和數字藝術品領域。平台現有NFT包括齊白石、張大千等著名藝術家。張玉峰透露，未來會陸續推出更多新興藝術家的NFT作品；買家可以將買入的NFT作商業用途，例如打印在產品之上。問及未來會否跟音樂界合作，張玉峰稱仍在探索當中，因為涉及版權等問題，需要進一步探討。
在香港，NFT目前未有相關法律框架規管；按照虛擬資產受證監會（SFC）監管，張玉峰估計NFT也會獲收歸羽下，不過他認為港府更應該成立一個新部門以監管相關事宜，更多詳情可以參考已立法的地方，例如新加坡。
至於內地力禁虛擬貨幣，NFT也不時被認為是「洗黑錢」途徑，張玉峰說平台在中國上架，只會收取人民幣，亦會跟隨內地市場情況，例如以「數字資產」命名；海外其他市場則支援不同主流貨幣，甚至支援虛幣交易。
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