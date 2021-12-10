張玉峰介紹，離散藝術已跟北京文華閣書畫院、重慶藝術品版權交易中心達成戰略合作，佈局文化IP（知識產權）和數字藝術品領域。平台現有NFT包括齊白石、張大千等著名藝術家。張玉峰透露，未來會陸續推出更多新興藝術家的NFT作品；買家可以將買入的NFT作商業用途，例如打印在產品之上。問及未來會否跟音樂界合作，張玉峰稱仍在探索當中，因為涉及版權等問題，需要進一步探討。

在香港，NFT目前未有相關法律框架規管；按照虛擬資產受證監會（SFC）監管，張玉峰估計NFT也會獲收歸羽下，不過他認為港府更應該成立一個新部門以監管相關事宜，更多詳情可以參考已立法的地方，例如新加坡。

至於內地力禁虛擬貨幣，NFT也不時被認為是「洗黑錢」途徑，張玉峰說平台在中國上架，只會收取人民幣，亦會跟隨內地市場情況，例如以「數字資產」命名；海外其他市場則支援不同主流貨幣，甚至支援虛幣交易。

其他報道

內地取消保險資管公司外資持股限制

滬指終止三連升 全周升1.63%

商湯據報正討論是否推遲香港IPO

【有片：埋身擊】道指標指期貨橫行 待美公布通脹數據可部署

銀娛擬下月關閉中介人貴賓廳

高銀潘蘇通 再遭入稟申請破產

【有片：選股王】雅迪獲大行唱好 宜小注收集

聯想控股︰2009年轉讓29%權益予泛海屬合法合規

路透社：商湯正與港交所商討來港上市命運

「ATM」拖累恒指半日跌122點 北水13日流入 新股北海康成升25%