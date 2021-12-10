恒指收市跌259點或1.07%，報23995點，成交金額1138億元，較上日減少9.03%，是11月25日1086.14億元成交後最少；國指跌79點或0.92%，報8578點。恒生科技指數收報6035點，跌1.11%。

藍籌12隻升，50隻下跌，2隻無升跌。蒙牛（2319）升1.11%，收報45.65元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.69%，收報7.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報59.75元，升5.01%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報7.32元，跌4.69%。

恒指逼近20天線(24417.8點)前有阻力，續高於10天線(23812.25點)；科指同樣高於10天線(5993.45點)及於20天線(6219.49點)前遇阻。

北水南下合計淨流入28.88億元，較上日增加32.31%，連續第13日流入，累計流入269.07億元，對上一次連續13日淨流入是1月8日。南水北上合計淨流入91.48億元人民幣，較上日減少57.76%，連續第8日流入，累計流入640.77億元。

「ATM」向下。騰訊（0700）收報463.4元，跌1.95%；阿里巴巴（9988）收報121.2元，跌1.78%；美團（3690）收報243元，跌1.62%。

一周表現

恒指本周累升0.96%或229點，升幅是11月12日後最大，當時收市升幅為1.84%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升16.29%，其次為金沙中國（1928）及李寧（2331），分別累升7.66%，及7.2%。而表現最差的是新奧（2688），累跌6.33%，其次為網易（9999）及京東（9618），分別跌3.78%及2.92%。

國指本周累升1.45%或122點，升幅是11月12日後最大；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升16.29%，其次為融創中國（1918）及京東健康（6618），分別升14.41%及11.53%。而表現最差的是新奧能源（2688），累跌6.33%，其次為恒大物業（6666）及網易（9999），分別跌3.84%及3.78%。

科指本周累升1.85%或109點，升幅是11月12日後最大；本周表現最佳的是閱文（0772），累升13.81%，其次為京東健康（6618）及汽車之家（2518），分別升11.53%及10.39%。而表現最差的是攜程（9961），累跌8.06%，其次為華虹半導體（1347）及網易（9999），分別跌4.93%及3.78%。

午後消息股表現

內地取消保險資管公司外資持股限制。宏利（0945）收報146.3元，跌0.34%；友邦（1299）收報81.8元，跌1.33%。

銀娛（0027）擬下月關閉中介人貴賓廳。收報41.85元，跌2.9%。

高銀（0530）潘蘇通，再遭入稟申請破產。收報0.17元，跌7.61%。

聯想控股（0992）︰2009年轉讓29%權益予泛海屬合法合規。收報8.52元，跌0.35%。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）宣布本月27日發佈元宇宙產品「希壤」。收報145.9元，跌0.88%。

佳兆業（1638）或拒絕Lazard的20億美元挽救計劃。早前傳最快下周決定初步重組方案。系內股份表現方面，佳兆業美好（2168）收報13.5元，跌4.26%；佳兆業健康（0876）收報0.089元，升1.14%；佳兆業資本（0936）收報0.31元，跌1.59%；星島（1105）收報0.5元，無升跌。

騰訊（0700）旗下和平精英及PUBG上月重登全球手遊吸金榜榜首。收報463.4元，跌1.95%。

美擬禁中芯（0981）購買美國晶片製造工具。收報20.95元，跌0.71%。

阿里巴巴（9988）牽頭接管重組紫光集團據報或受阻。收報121.2元，跌1.78%。

多間公司上市，包括北海康成（1228）定價12.18元，收報8.9元，跌26.93%。固生堂（2273）定價29元，收報29元，無升跌。凱萊英（6821）定價388元，收報370元，跌4.64%。

天風稱花樣年（1777）未償還7.6億貸款，擬將逾五成彩生活（1778）股份「斬倉」。花樣年停牌。

彩生活（1778）創上市新低，見1元，收報1.06元，跌8.62%。

信德（0242）31.9億投得鄰近烏節路新加坡豪宅地。收報2.09元，跌3.69%。

MIRROR聖誕廣告進駐時代廣場舖位，設AR互動打卡點。香港電訊（6823）收報10.62元，跌0.38%。

領展（0823）：明天起在12個商場設智能工作室供時租。收報67.65元，跌0.59%。

澳博（0880）梁安琪：澳娛綜合未有調整或關閉賭廳。收報5.39元，跌2%。

惠譽將中國恒大（3333）評級由C級下調至有限違約。另，金融時報：許家印反對快速出售資產來籌集資金。收報1.77元，跌1.67%。

力世紀（0860）電動跑車Evision，S，售價超過100萬人民幣。收報0.53元，升1.92%。

恒隆地產（0101）：在港商場銷售已恢復到2018年約八成水平。收報15.9元，跌0.5%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見13元，收報12.24元，升0.16%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見19.28元，收報17.8元，跌3.37%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.2元，收報1.15元，跌0.86%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.42元，收報1.36元，升3.03%；香港中旅（0308）創52周高，見1.66元，收報1.58元，跌4.82%；中國電力（2380）創52周高，見5.09元，收報4.74元，跌4.63%；華潤電力（0836）創52周高，見26元，收報24.25元，跌2.02%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.48元，收報3.48元，升0.58%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1元，收報1.06元，跌8.62%；世茂服務（0873）創上市新低，見7.8元，收報7.84元，跌7.22%；合景悠活（3913）創上市新低，見3.8元，收報3.84元，跌7.02%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.92元，收報0.92元，跌1.08%；京城佳業（2210）創上市新低，見5.57元，收報5.76元，升1.23%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.5元，收報3.7元，升1.37%；中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.061元，收報0.067元，跌19.28%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.174元，收報0.174元，跌0.57%。

醫療醫藥股破底，包括，雅各臣（2633）創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌1.04%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.57元，收報7.87元，跌1.13%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見47.95元，收報48元，跌3.61%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9.26元，收報9.31元，跌2.82%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.26元，收報3.39元，跌0.29%。

科技股破底，包括，微博（9898）創上市新低，見240.6元，收報242.8元，跌3.65%；雲音樂（9899）創上市新低，見181.7元，收報182.9元，跌8.27%；

本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，跌1.96%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.62元，收報0.65元，升1.56%；鴻福堂（1446）見52周低0.39元，收報0.39元，無升跌。

其他破底股包括，普天通信（1720）創上市新低，見0.285元，收報0.3元，跌3.23%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.3元，收報3.35元，跌0.59%；海亮國際（2336）見52周低0.113元，收報0.115元，跌10.16%；雄岸科技（1647）見52周低0.192元，收報0.194元，跌3.48%；深圳國際（0152）見52周低8.15元，收報8.18元，跌1.92%；遠東宏信（3360）見52周低6.7元，收報6.75元，跌2.03%；金鷹商貿（3308）見52周低6.57元，收報6.66元，升1.22%；萬科海外（1036）見52周低2.2元，收報2.26元，升1.35%。

異動股

上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.7元，升44.33%；三寶科技（1708）收報4.5元，升15.38%；米蘭站（1150）收報0.295元，升11.32%；揚科集團（1460）收報0.395元，升11.27%；中國醫療網絡（0383）收報0.089元，升11.25%；偉俊集團控股（1013）收報0.062元，升8.77%；海倫司（9869）收報20.85元，升8.37%；英皇文化產業（0491）收報0.054元，升8%；南戈壁（1878）收報1.25元，升6.84%；聯眾（6899）收報0.47元，升6.82%；匯安智能科技（8379）收報0.191元，升6.11%。

下跌異動股，包括，北海康成（1228）收報8.9元，跌26.93%；中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.061元，收報0.067元，跌19.28%；敏捷控股（0186）收報0.5元，跌13.79%；比高（8220）收報0.035元，跌12.5%；指尖悅動（6860）收報0.295元，跌11.94%；盛諾集團（1418）收報0.26元，跌10.34%；海亮國際（2336）見52周低0.113元，收報0.115元，跌10.16%；米格國際（1247）收報0.455元，跌9%；新東方在線（1797）收報7.5元，跌8.98%；彩生活（1778）創上市新低，見1元，收報1.06元，跌8.62%。

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