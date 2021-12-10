證監會就聯交所規管上市事宜的表現發表檢討報告，當中提到大量覆核個案在作出初始決定後，通常要延遲幾個月才會實際上停牌或取消上市地位，由於疫情爆發或司法覆核，令延遲情況更為嚴重。證監又指，某些發行人透過要求延期而推遲覆核聆訊，從而得以將其停牌一事大幅押後，實質上獲得額外的時間以符合復牌條件。