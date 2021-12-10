阮國恒指示，是次例會有與銀行業界討論信貸情况，目前銀行資產質素在國際上或本地歷史上處於良好水平，不過Omicron變種病毒令多國加強防控措施影響經濟，在風險管理角度仍要小心處理，有個別客戶的情况令人關注，例如受疫情影響的本地客戶。「還息不還本」在明年4月到期，阮國恒及後退場仍未有決定，有與業界溝通。

明年有5個LIBOR報價將會退場，阮國恒指以這些LIBOR作為參考利率，需要在年底前更新的合約，已由9月時的1000宗減至10月底的300張，相信已現時所餘無己，明年銀行繼續處理更新在2023年LIBOR退場後，仍然有效的合約。今年首10個月，本港銀行信貸增長5.6%，明年則較難預計，因為有Omicron等因素的不確定性。

近期港匯曾觸及7.8水平，銀行公會署理主席陳紹宗指出，資金流向受季節性、新股上市、外圍經濟影響，資金流向仍然正常。聯儲局將在下周三（15日）完成議息，他指有Omicron、通脹壓力等不確定性，待議息後有較明確的指示，市場目前預期，美國會在明年加息。不過本港資金充裕，即使美國加息，初期仍可以繼續保持低息環境，初步對本港資金流向，特別是在上半年的影響不大，暫時未見有原因令資金特別從香港流走。

記者：歐陽偉昉

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