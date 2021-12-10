至於有關向同行碧桂園服務（6098）轉讓鄰里樂一事，股份轉讓協議訂約方仍正磋商終止股份轉讓協議的補充協議條款，將刊發進一步公告。

另外，集團於11月25日，旗下全資附屬慈溪花創房地產開發與合肥昀紹房地產合夥企業（有限合夥）訂立協議，以2億元人民幣轉讓浙江佳霖房地產開發（寧波公司）的49%權益及結欠之股東貸款，已於11月25日完成，出售將導致集團錄得虧損5600萬元人民幣。

上述的「寧波公司持有位於寧波鄞州區的物業項目，及2.66萬平方米土地使用權，物業項目仍在開發中，於今年6月開始預售。集團指，出售寧波項目乃是其中一項緩解公司面臨之流動資金問題之推行措施，所得款項將作為集團之一般營運資金，用於日常業務。

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