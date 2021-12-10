中央經濟工作會議重提「住房不炒」 要共同富裕防止資本野蠻生長
文章日期：2021年12月10日 19:49
中央經濟工作會議今日起一連3日在北京舉行，國家主席習近平於會上重提「住房不炒」，要實現共同富裕目標，防止資本野蠻生長等。
據新華網報道，習近平指出，宏觀政策要穩健，微觀政策則要持續激發市場主體活力，加強反壟斷和不正常競爭。而在暢通國民經濟循環方面，要提升製造業核心競爭力，加快數字化改造之餘，同時「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設等。
會議提到，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑，在中國社會主義制度下，既要解放和發展社會生產力，創造和積累社會財富，又要防止兩極分化。實現共同富裕目標，首先要通過全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好。
會議指出，社會主義市場經濟中必然會有各種形態的資本，要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用。要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。
中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席今次會議。
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