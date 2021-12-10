公告指，催款函是由Wooco之法律顧問寄予Star Soul Investments Limited。Wooco乃以一組銀團貸款人之代理人及抵押代理人的身份發出催款函，而Star Soul非太陽城集團成員公司，而是由周焯華全資擁有。

根據催款函，周焯華的事件引發融資協議項下違約事件，從而令該貸款的抵押文件項下的抵押可強制執行。函件亦要求Star Soul於12月8日起計5個營業日內全數倘還貸款的本金連利息，合共約3.14億港元。

公告指，以下以Wooco為受益人押記的抵押可由Wooco出售或以其他方式處置，包括由「名萃」（由周焯華及鄭丁港各持50%股權的公司）持有的太陽城集團74.85%股權，及由「星望」（周焯華全資擁有的公司）發行可以轉換太陽城集團股權的可換股債券等等。

太陽城集團強調，目前無可得資料，從而得知Wooco將如何處置該等抵押。一 旦Wooco強制執行上述抵押，可能導致集團的控制權變動。

太陽城集團今日停牌，已向聯交所申請下周一復牌。