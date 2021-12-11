上季收入及每股盈利勝預期，並宣布價值100億美元的股票回購計劃的甲骨文（美︰ORCL），收市大升15.61%。Tesla（美：TSLA）曾失守1000美元，低見982.53美元，收市報1017.03美元，升1.32%，蘋果（美：AAPL）升2.8%，亞馬遜（美：AMZN）跌1.1%。

市場對Omicron變種病毒可能對全球經濟增長及燃料需求影響的擔憂緩解，油價上升，紐約期油收市報每桶報71.67美元，升1.03%，布蘭特原油期貨收報每桶75.15美元，升0.98%。

紐約期金每盎司收報1784.8美元，升8.1美元，升近0.5%。現貨金每盎司報1782.44美元，升約0.5%。美國十年期國庫債券孳息率在1.487厘左右，美元指數報96.05，跌0.23%。

ADR港股比例指數收報24,045點，升0.21%。匯控（0005）ADR收報折合約45.37港元，比港股收市升近0.4%。騰訊（0700）ADR收報折合約463.55港元，較港股收市微升不足0.1%。美團（3690）ADR收報折合約244.33港元，升逾0.5%。