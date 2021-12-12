韓國央行通過對去槓桿化速度、生產率下降幅度、企業經營環境的不確定性程度的假設，將中國經濟的增長路徑分為樂觀（年經濟增長率4.5%至5%）、中立（3.5%至4%）和悲觀（2.5%至3%）三種情況，並且認為中立的可能性最大。

根據這種假設，中國未來15年的年均經濟增速將不及過去十年（2010—2019年）平均水準（7.7%）的一半。制約中國經濟增長的首要因素是恒大（3333）事件等引發的槓桿率過高問題。另外，設備過剩和企業結構調整遲延所導致的全要素生產率增速放緩也是導致經濟增長率下滑的原因。

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韓國央行表示，世界金融危機之後，中國房地產投資出現過剩現象，若負債結構未得到順利調整，中長期增長率放緩將難以避免。中國以國有企業為中心的研發（R&D）投資和技術創新戰略實效性不如以往，伴隨著薪酬上漲和人口結構的變化，勞動對經濟增長的貢獻率也將持續降低。

報告指出，中國各階層間收入、資產不均衡現象加劇，居民消費能力減弱，內需主導型增長模式面臨難題。另外，政府加強監管、中美矛盾導致企業環境的不確定性增大也將對中國的經濟增長產生負面影響。

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