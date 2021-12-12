當離港航班在香港國際機場延誤6小時或以上，便會向已登記旅客一筆過賠償300元，索償過程中不會要求旅客提供任何證明文件，並在延誤情況發生後，自動透過已登記的銀行賬戶或「轉數快」系統作賠償。惟根據條款，上述保險將不適用於因惡劣天氣、罷工或戰爭等導致的航班延誤。

目前，市面上的旅遊保險一般會保障因惡劣天氣、天災、罷工等原因導致旅程延誤或取消。另外，大部份保險公司均以每6小時為單位作出賠償，每6小時賠償金額則由250至300元不等。而機管局此次推出的延誤保， 則為一筆過賠償300元。

另一方面，現持有有效香港身份證及來回香港機票的已登記旅客，亦可獲眾安旗下「ZA抗疫保障金」提供的免費新冠病毒肺炎保障；若在旅行期間確診肺炎，並向公司提供醫療證明索償，則可獲得3萬元賠償。上述保障不適用於在《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規列》列明的高風險或以上地區。