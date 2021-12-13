焦點板塊

基建股：中央經濟工作會議指出要適度超前開展基礎設施投資

種業、農機股：中央經濟工作會議指出要深入實施種業振興行動，提高農機裝備水平。

綠色電力股：中央經濟工作會議指出新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。

冷鏈物流股: 中國發布冷鏈物流五年規劃，擬到2025年建設約100個冷鏈物流基地。

焦點個股

中國恒大（3333）主席許家印被強制出售2.778億股恒大股票。另頂固集創稱，恒大集團已逾期未兌付的商業承兌滙票金額2573萬元人民幣。留意恒大系。

花樣年控股（1777）收到TFISF通知，指其所持彩生活股份將被押記並有權強制執行。

經營網購平台HKTVmall的香港科技探索（1137）（前稱香港電視）公布，平台11月份訂單總商品交易額（GMV）僅錄5.77億元，較10月份6.03億元回落4.3%；較去年同期則升17.8%。

阿里巴巴（9988）落選，陷入財困並破產重組的紫光集團，旗下紫光國微（深：002049）發公告確定指由北京智路接手紫光業務。

舜宇光學（2382）11月手機鏡頭出貨量按年跌4%。

聯想控股（0992）指，2009年轉讓29%權益予泛海屬合法合規。

信報早前報道，銀娛（0027）已計劃在明年1月1日凌晨起，暫停與中介人合作。另外，人稱「洗米華」的周焯華日前被澳門政府拘捕，其控股的太陽城集團（1383）發公告表示，周焯華全資擁有的公司收到催款函，一旦融資協議下的抵押獲強制執行，可能導致集團的控制權變動。惠譽可能下調澳博控股（0880）信用評級，留意濠賭股。