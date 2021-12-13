恒指高開246點 ATMX全線揚 舜宇藍籌最弱
文章日期：2021年12月13日 09:24
港股向上。恒指今早高開246點或1.03%，報24242點，成交金額30億元；國指今早高開93點或1.09%，報8671點。恒生科技指數開市報6089點，升0.9%。
ATMX全線揚，阿里巴巴（9988）升2.97%，報124.8元，亦為表現最好藍籌；騰訊（0700）升1.55%，報470.6元；美團（3690）升1.32%，報246.2元；小米（1810）升1.04%，報19.4元。
其餘藍籌方面，舜宇（2382）11月手機鏡頭出貨量按年跌4%，開市跌2.53%，報239元，是跌幅最大的藍籌。另一手機概念股瑞聲（2018）則無升跌，報32.85元。
電力股向好，華潤電力（0836）開市報25.25元，升4.12%；華能國電（0902）開市報4.59元，升4.79%；大唐發電（0991）開市報1.37元，升2.24%；華電國際（1071）開市報3.2元，升2.24%。
濠賭股普遍向上，澳博（0880）開市報5.45元，升1.11%；永利澳門（1128）開市報6.39元，升0.47%；銀河娛樂（0027）開市報42.15元，升0.72%；金沙中國（1928）開市報19元，升0.85%。
其餘個股方面，平安好醫生（1833）建議回購股份，開市報30.5元，升4.99%。
中國恒大（3333）主席許家印被強制出售2.778億股恒大股票。恒大開市報1.78元，升0.56%；恒大物業（6666）開市報3.56元，升1.42%；恒大汽車（0708）開市報3.11元，升0.32%；恒騰（0136）開市報3.06元，無升跌。
香港科技探索（1137）經營網購平台HKTVmall的11月份訂單總商品交易額（GMV）按月回落4.3%，開市報8.16元，無升跌。
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