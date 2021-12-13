科網股做好，美團（3690）升逾4%。周期股受到追捧，華潤電力（0836）、信義光能（0968）升6%、7%；水泥煤炭中國建材（3323）、神華（1088）升7%、3%。另重型機械股亦做好。內房物管股的沽壓持續。部分消費股先升後回，李寧（2331）半日倒跌。

啤酒股華潤啤酒（0291）、青島啤酒（0168）今早同樣於高位有回吐壓力，但基本良好，可以吸納。高盛日前將華潤啤酒列入確信買入名單，目標價由82.1元上調至84.5元；又將青島啤酒評級由中性調高至買入，目標價由84元升至87元。該行看好行業高端化趨勢，市場保持強勁增長，平均售價提高及毛利率持續擴張。

參考廣發證券報道，過去兩次啤酒行業加價後，龍頭企業的業績加速增長，如08至09年直接加價，推動09年華潤啤酒、青島啤酒凈利潤增長25%、79%；18至19年加價，帶動華潤啤酒、青島啤酒19年凈利潤增長34%、30%。

走勢上，表現堅挺的潤啤，都受制近月反彈高位約68元，表現落後的青啤則於今早率先挑戰73元高位。穩健可以現水平吸納潤啤待變，進取可吼青啤博落後有強勁反彈。

劉思明

投資版副主編