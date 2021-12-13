新地主席郭炳聯發內部信 呼籲員工立法會選舉日投票
文章日期：2021年12月13日 16:47
繼出動高官、免費坐車谷票後，商界亦要出擊谷票，新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯今日以向員工發信，指立法會換屆將於12月19日舉行，「呼籲所有合選民資格同事，繼續秉持集團『以心建家』的理念，為香港這個大『家』選出德才兼備的管治人才，攜手為國家及香港的繁榮穩定開創更美好明天」。
該封題為「珍惜手中選票 共同開創香港美好明天」為員工信中，郭炳聯出指，未來在議會內，相信議員身負解決經濟民生問題的擔子更重，對議員議政的要求更高，高興今次立法會是富競爭性的選舉，每個議席都是超額參選，整體參選人背景多元，治港理念各有特色，選民手中一票更為重要。
他又提到，隨著國安法的頒布實施和「完善選舉制度」的有效落實，香港的社會秩序和議會生態重回正軌，然而社會仍面臨不少問題與挑戰。他又指，香港已經擺脫了政治紛爭，關乎每位市民的切身利益的經濟民生問題，亟需政府和立法會議員的同心戮力，帶領社會共同探索出解決辦法，開創良政善治的新局面等。
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