該封題為「珍惜手中選票 共同開創香港美好明天」為員工信中，郭炳聯出指，未來在議會內，相信議員身負解決經濟民生問題的擔子更重，對議員議政的要求更高，高興今次立法會是富競爭性的選舉，每個議席都是超額參選，整體參選人背景多元，治港理念各有特色，選民手中一票更為重要。

他又提到，隨著國安法的頒布實施和「完善選舉制度」的有效落實，香港的社會秩序和議會生態重回正軌，然而社會仍面臨不少問題與挑戰。他又指，香港已經擺脫了政治紛爭，關乎每位市民的切身利益的經濟民生問題，亟需政府和立法會議員的同心戮力，帶領社會共同探索出解決辦法，開創良政善治的新局面等。

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