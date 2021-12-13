大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，隨本港疫情持續受控，經濟活動逐漸恢復，加上消費券的派發，消費氣氛續見改善，同時令失業率穩步回落。若明年第一季起逐步恢復通關 ．或可支持零售業反彈，並刺激消費及旅遊與運輸相關行業就業，預計失業率 2022年底前降至接近 3%。

溫續指，本港通脹已見回升，預料明年全年平均通脹為2%。而樓市方面，內地經濟放緩以及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，預料 2022 年本港私人住宅市場樓價或溫和回落 5%左右。

溫又表示，內房去槓桿過程漫長，料會打擊房地產項目投資，為經濟增長帶來下行風險，而內地料續執行嚴格防疫，使消費復蘇步伐相對緩慢。

投資市場方面，該行認為港股暫時或缺乏明顯的利好因素推動恒指進一步大幅向上，恒指明年上望 28,000點，略為看好金融、本地地產、新能源相關行業、以及防守性的公用和電訊板塊等。溫表示，港股仍存不明朗因素，要關注內房債務違約、中概股或退市、儲局收緊政策、疫情等因素，明年上半年有機會低見22,000點。

環球市場方面，該行指出，部分主要經濟體於 2021 年第三季增長明顯放缓，但預計於 2022 年會回復至長線平均水平，並估計新冠病毒變異株 Omicron 對經濟的影響會較 Delta 溫和。同時，通脹壓力增加，主要央行可能要提早收緊政策，但整體市場流動性預料不會急劇收縮。

人民幣匯價方面，溫認為短期仍處於6.4水平左右，倘美國明年加息，人幣會回落，料明年全年區間介乎6.3至6.7水平。

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