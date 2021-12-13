集團指，上述物業管理業務在截至今年六月底的在管面積約465萬平方米。同時尚有47個在建項目的物業管理業務，未來預計交付面積約 614 萬平方米，亦納入是次交易範圍。而是次出售的商業物業管理業務為公司輔助性業務，佔其資產、收入、利潤的比重均在 5%以下。集團將因交易產生的凈利潤約達 11.6 億元。

此前，世茂服務已於10月20日公布以折讓9.75%配股籌17億，另發31億可轉債，當時曾遭市場質疑上述融資是為救母企世茂（0813）。

世茂系今日境內債價大跌，當中一隻「20世茂06」債價腰斬，跌54.08%，其餘數筆境內債「20世茂G1」跌28.61%、「20世茂G3」跌24.53%、「19世茂G2」跌18.95%、「19世茂G3」跌18.86%、「19世茂01」跌16.67%、「20世茂G2」及「19世茂G1」分別跌14.38%及12.97%。

世茂集團今日則跌12.16%，收報7.08港元﹔世茂股份跌2.65%，收報3.3元﹔世茂服務跌9.18%，收報7.12港元。

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