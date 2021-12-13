合資公司將主要從事汽車的設計、研發及銷售，包含配件、零部件加工設備及汽車裝飾；貨物進出口、代理進出口及技術進出口；軟件開發、技術開發、技術服務、技術諮詢及技術轉讓。管理權方面，合資公司的總經理、副總經理及財務負責人員等高級管理人員由力帆科技提名，其後由合資公司之董事會委任。

吉利表示，合資公司的成立乃以「優勢互補、相互支持、長期合作及共同發展」為原則，其最終目標為透過研發、銷售和運營汽車，共同推動力帆科技汽車產業的轉型及升級，從而推進其產品在乘用車市場的整體市場份額快速提升。同時，合資公司可以持續推進吉利品牌向上發展，通過各品牌的組合，覆蓋主流市場不同層級。

吉利今日收報23.8元，全日跌1.7%，成交額8.13億元。

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