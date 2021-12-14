關注聯儲局議息 美股向下 道指跌320點
文章日期：2021年12月14日 08:15
市場關注聯儲局議息，預計出現鷹派轉變，加快收縮購債規模並發出2022年加息的信號；另外，牛津大學研究人員發現，Omicron變異毒株能削弱兩針輝瑞或阿斯利康疫苗的保護力，增加了接種者感染風險。美股向下。
道瓊斯工業平均指數收跌320點，跌幅0.89%，報35650點。標普500指數收跌43點，跌幅0.92%，報4668點。納斯達克綜合指數收跌217點，或1.4%，報15413點。
家得寶跌2.45%，報405.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低66點，而強生升1.79%，報168.45元，貢獻道指19點。
科技股方面，蘋果收市報175.74元，跌2.06%，谷歌母公司Alphabet收市報2916.53元，跌1.46%，亞馬遜收市報3391.35元，跌1.53%，Facebook收市報334.49元，升1.43%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報473點。德國DAX指數收跌0.02%，報15621點；法國CAC 40指數跌0.7%，報6942點；英國富時100指數收跌0.83%，報7231點。