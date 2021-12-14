市場關注聯儲局議息，預計出現鷹派轉變，加快收縮購債規模並發出2022年加息的信號；另外，牛津大學研究人員發現，Omicron變異毒株能削弱兩針輝瑞或阿斯利康疫苗的保護力，增加了接種者感染風險。美股向下。