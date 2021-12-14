港股ADR跌271點 夜期低水220點 順豐同城上市
文章日期：2021年12月14日 08:53
美股向下，港股ADR跌271點或1.14%，報23683點，即月恒指夜期跌282點，低水220點，報23735點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.38%，折合報460.15元；阿里巴巴（9988）跌1.56%，折合報119.21元；美團（3690）跌1.14%，折合報245.17元；匯控（0005）跌1.71%，折合報44.33元；建行（0939）跌0.9%，折合報5.26元。
道期現升0.207%；標期現升0.18%；納期現升0.11%。日股現升0.04%，韓股現跌0.22%，澳股現跌0.32%。
今日焦點股份可留意：
順豐同城（9699）今日上市，定價16.42元。
中移動（0941）料全年純利增6至8%，收入升至多11%。
易鑫（2858）第三季汽車融資交易宗數增27%。
吉利（0175）與力帆科技成立合資公司，註冊資本6億元人民幣。
騰訊（0700）擬派中期息，上市後首次。
裕承科金（0279）預告涉足Defi，由傳統券商轉型全球經紀業務
耀才證券（1428）全數退回孖展客戶認購商湯手續費及孖展息。
世茂A股16.5億人幣售物管業務予世茂服務（0873）。
復星再減持青島啤（0168）3800萬股，持股比例降至5%。
中壽（2628）首11個月原保費收入升1.23%。
恒大（3333）許家印市值3.8億元股份解除抵押，上周曾遭連環斬倉。
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