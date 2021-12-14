恒指低開260點 伙科指齊跌穿10天線 順豐同城跌7.4%
文章日期：2021年12月14日 09:24
恒指今早低開260點或1.09%，報23693點，成交金額31億元；國指今早低開89點或1.05%，報8461點。恒生科技指數開市報5938點，跌1.39%。恒指跌穿10天線(23844.33點)，科指亦跌穿10天線(5976.7點)。
藍籌7隻升，46隻下跌，11隻無升跌。恒地（0012）升0.6%，報33.7元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.23%，報33元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報20.95元，升0.48%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報437元，跌5.21%。
順豐同城（9699）今日上市，定價16.42元，開市報15.2元，跌7.43%。
中移動（0941）料全年純利增6至8%，收入升至多11%。開市報46.4元，升0.11%。
易鑫（2858）第三季汽車融資交易宗數增27%。開市報1.43元，升4.38%。
吉利（0175）與力帆科技成立合資公司，註冊資本6億元人民幣。開市報23.5元，跌1.26%。
騰訊（0700）擬派中期息，上市後首次。開市報460元，跌1.41%。
裕承科金（0279）預告涉足Defi，由傳統券商轉型全球經紀業務開市報0.248元，升6.9%。
耀才證券（1428）全數退回孖展客戶認購商湯手續費及孖展息。無成交，報1.46元。
世茂A股16.5億人幣售物管業務予世茂服務（0873）。開市報6.9元，跌3.09%。
復星再減持青島啤（0168）3800萬股，持股比例降至5%。無成交，報69元。
中壽（2628）首11個月原保費收入升1.23%。開市報13.1元，跌1.5%。
恒大（3333）許家印市值3.8億元股份解除抵押，上周曾遭連環斬倉。開市報1.71元，跌0.58%。
破底股方面
破底股包括，恒大物業（6666）創上市新低，見3.31元，開市報3.31元，跌0.6%；融創服務（1516）創上市新低，見10.02元，開市報10.02元，跌3.47%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.75元，開市報0.75元，跌13.79%；美高梅中國（2282）創上市新低，見4.61元，開市報4.61元，跌2.33%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見44.95元，開市報44.95元，跌0.11%；微博（9898）創上市新低，見231.2元，開市報231.2元，跌4.93%；雲音樂（9899）創上市新低，見166元，開市報166元，跌1.13%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9元，開市報9元，跌1.42%；九毛九（9922）見52周低13.7元，開市報13.7元，跌1.86%；泡泡瑪特（9992）見52周低13.7元，開市報13.7元，跌1.86%；深圳國際（0152）見52周低8元，開市報8元，跌0.37%。
異動股
上升異動股，包括，盛諾集團（1418）開市報0.295元，升13.46%；太陽城集團（1383）開市報0.133元，升7.26%；裕承科金（0279）開市報0.248元，升6.9%；世紀聯合（1959）開市報0.72元，升5.88%；英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.21元，升5%；易鑫集團（2858）開市報1.43元，升4.38%；華潤燃氣（1193）開市報43.4元，升2.84%；復銳醫療（1696）開市報9.9元，升2.7%；天虹紡織（2678）開市報10元，升2.67%；中視金橋（0623）開市報1.18元，升2.61%；陽光房地產基金（0435）開市報4.35元，升2.35%。
下跌異動股，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.75元，開市報0.75元，跌13.79%；華住集團（1179）開市報29.2元，跌7.45%；順豐同城（9699）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報15.2元，跌7.43%；海港企業（0051）開市報6.6元，跌5.58%；嗶哩嗶哩（9626）開市報437元，跌5.21%；微博（9898）創上市新低，見231.2元，開市報231.2元，跌4.93%；諾輝健康（6606）開市報25.4元，跌4.87%；京東健康（6618）開市報69.45元，跌3.88%；科濟藥業（2171）開市報41元，跌3.53%。
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