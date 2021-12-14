恒指今早低開260點或1.09%，報23693點，成交金額31億元；國指今早低開89點或1.05%，報8461點。恒生科技指數開市報5938點，跌1.39%。恒指跌穿10天線(23844.33點)，科指亦跌穿10天線(5976.7點)。