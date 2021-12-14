港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日
文章日期：2021年12月14日 11:18
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，港元1個月期HIBOR跌0.11點子至0.20518%。
港元現報7.8025元貶值11點子，曾貶值最多25點子，報7.8039元，亦曾升值最多6點子，報7.8008元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.21點子至0.04018%；1星期HIBOR跌0.37點子至0.05518%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.06506%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至0.25911%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.32226%；12個月期HIBOR跌0.21點子至0.42994%。
美元指數現報96.394升值0.077點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.10863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0966%，連續5日收窄，利差是2021年12月03日後最低，當日差距為0.0886%。
對上一次連續5日收窄，是2021年6月16日，當日利差報0.0091%。
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