鑑於日後在美上市仍有可能遇到監管問題，而且品牌在亞洲較多人認識，因為決定選擇改到港交所上市，預期在明年首季提交申請。

富衛此輪私人配售，投資者包括現有股東瑞士再保險、盈科拓展集團，以及李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、泰國匯商銀行、退休服務公司雅典娜控股，以及加拿大養老基金投資公司，所得款項將提供額外資金支持富衛的強勁增長，以及降低槓桿。

富衛今年第三季的壽險新業務價值按年增長為21%，首九個月的新業務價值增長為43%，較市場同業為佳。富衛集團首席執行官兼執行董事黃清風表示，熱切歡迎現有及新的合作夥伴此次於富衛的投資。他們帶來豐富的經驗和廣泛的網絡，支持集團的持續增長並加強集團的分銷及投資能力。這次投資反映他們對富衛保持在亞洲具吸引力的人壽保險行業的凌厲走勢充滿信心。

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