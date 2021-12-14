昨日世茂服務公布以16.535億元人民幣向世茂股份（滬）（600823）收購其商業物管業務，代價由10月份配股所得資金支付。世茂股份則表示，所獲資金將用於支持項目開發建設。

摩通指出，世茂服務收購世茂集團旗下的世茂股份的物管業務，反映世茂流動性緊張，同時亦是企業管治的危險信號，因其把物管現金流轉移到開發商層面。

昨日世茂系股債大跌，部分境內債價跌幅達2成至超過5成。據內媒報道，世茂曾表示昨日的股債雙殺是由於上周末有小道消息在資本市場發酵，引起部分投資人恐慌性拋售，其內部正在了解情況。

至於融創服務亦被摩通由「中性」降級至「減持」，目標價更低至7元。該行又表明對中國恒大（3333）、融創中國、中國奧園（3883）、禹洲集團（1628）及富力地產（2777）保持審慎。該行於本月5日的報告中提到，中國官方「出口術」救市外，內房復蘇更須市場回暖和資金回籠，落實放寬政策如放寬預售資金等。但官媒所謂支持「合理發放房地產併購貸款」，是監管機構為國企或低風險內房提供空間，收購出現問題的內房資產，而上述遭點名的五隻股份，均為高風險內房，認為並不會受惠政策放寬。

另外，境內債方面，世茂系及融創系繼續跌勢，世茂旗下的「19世茂G3」、「19世茂G1」、「19世茂G2」、「19世茂G1」分別跌14.29%、8.7%、8.3%、6.94%﹔融創旗下的「20融創02」、「21融創01」亦分別跌8.21%及5.97%﹔金科地產旗下的「18金科01」則跌8.88%。

今日內房、物管繼續受壓，部分跌幅接近一成，當中金科服務（9666）暫跌逾一成、恒大物業（6666）暫跌9.31%、雅居樂（3383）暫跌9.98%、中國奧園暫跌9.25%、中國恒大（3333）暫跌7.56%、合景悠活（3913）暫跌8.33%、碧桂園服務（6098）暫跌8.17%等。

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