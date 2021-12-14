恒指半日跌301點 三大指數3連跌見一周低 北水15日流入11個月最長
文章日期：2021年12月14日 12:10
恒指今早低開260點，高位跌137點，低位跌322點，高低波幅186點。恒指失守10天線(23840.28點)、科指失守10天線(5973.25點)。三大指數連跌3日及連續第3日陰燭，齊齊見一周低。
恒指半日跌301點或1.26%，報23653點，成交金額634億元；國指跌120點或1.4%，報8431點。恒生科技指數收報5903點，跌1.97%。
藍籌14隻升，49隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升1.74%，收報157.5元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌6.5%，收報17.26元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.43元，升1.57%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報428元，跌7.16%。
北水南下合計淨流入10.64億元，較上日減少68.02%，連續第15日流入，累計流入313億元，對上一次連續15日淨流入是1月12日。南水北上合計淨流入36.05億元人民幣，較上日減少32.82%，連續第10日流入，累計流入730.48億元。
摩通降評級，世茂服務（0873）創上市新低，見5.32元，收報5.41元，跌24.02%。融創服務（1516）創上市新低，見8.57元，收報8.63元，跌16.86%。
網信辦約談處罰新浪微博300萬元，今年累罰1430萬。
花樣年（1777）：集團及花樣年投資並沒有被接管。收報0.3元，跌4.76%。
小米（1810）澄清沒有雙線造車規劃。見52周低18.6元，收報18.66元，跌3.01%。
順豐同城（9699）今日上市，定價16.42元。收報14.8元，跌9.87%。
中移動（0941）料全年純利增6至8%，收入升至多11%。收報46.45元，升0.22%。
易鑫（2858）第三季汽車融資交易宗數增27%。收報1.56元，升13.87%。
吉利（0175）與力帆科技成立合資公司，註冊資本6億元人民幣。收報22.8元，跌4.2%。
騰訊（0700）擬派中期息，上市後首次。收報460.8元，跌1.24%。
裕承科金（0279）預告涉足Defi，由傳統券商轉型全球經紀業務收報0.26元，升12.07%。
耀才證券（1428）全數退回孖展客戶認購商湯手續費及孖展息。收報1.44元，跌1.37%。
世茂A股16.5億人幣售物管業務予世茂服務（0873）。創上市新低，見5.32元，收報5.41元，跌24.02%。
復星再減持青島啤（0168）3800萬股，持股比例降至5%。收報71元，升2.9%。
中壽（2628）首11個月原保費收入升1.23%。收報13.06元，跌1.8%。
恒大（3333）許家印市值3.8億元股份解除抵押，上周曾遭連環斬倉。創上市新低，見1.57元，收報1.59元，跌7.56%。
破頂股表現
破頂股包括，太睿國際控股（1010）創上市新高，見6.87元，收報6.69元，升1.36%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.49元，收報6.43元，升1.42%；旺旺（0151）創52周高，見7元，收報6.97元，升2.05%；合興（0047）創52周高，見0.077元，收報0.077元，無升跌；TOM集團（2383）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升5.43%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.66元，收報2.73元，跌2.5%；世茂服務（0873）創上市新低，見5.32元，收報5.41元，跌24.02%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.95元，收報2.97元，跌10.81%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.04元，收報3.07元，跌5.54%；融創服務（1516）創上市新低，見8.57元，收報8.63元，跌16.86%；合景悠活（3913）創上市新低，見3.27元，收報3.29元，跌8.61%；金科服務（9666）創上市新低，見27.6元，收報27.6元，跌13.21%；恒大（3333）創上市新低，見1.57元，收報1.59元，跌7.56%；華南城（1668）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌2.02%；佳兆業美好（2168）見52周低11.92元，收報12元，跌4.91%；寶龍地產（1238）見52周低4.06元，收報4.1元，跌7.03%；招商局置地（0978）見52周低0.8元，收報0.8元，跌1.23%；新城發展（1030）見52周低4.99元，收報5.02元，跌3.65%；龍光地產（3380）見52周低6.01元，收報6.09元，跌5.14%；世茂集團（0813）見52周低6.17元，收報6.24元，跌11.86%；雅居樂（3383）見52周低4.18元，收報4.29元，跌8.92%；奧園（3883）見52周低1.54元，收報1.56元，跌9.83%；富力（2777）見52周低3.8元，收報3.8元，跌5.24%；合生（0754）見52周低14.9元，收報15.64元，跌4.17%；中駿集團（1966）見52周低2.02元，收報2.02元，跌4.27%；銀城國際（1902）見52周低2.25元，收報2.5元，升5.93%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.18元，收報4.18元，跌3.02%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.27元，收報3.28元，跌2.09%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.01元，收報1.07元，跌4.46%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.51元，收報7.6元，跌2.81%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見40.5元，收報41.3元，跌8.22%；堃博醫療（2216）創上市新低，見8.9元，收報8.93元，跌2.19%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.086元，跌4.44%；國藥控股（1099）見52周低16.36元，收報16.72元，升0.72%；石四藥集團（2005）見52周低3.34元，收報3.41元，跌0.87%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.24元，收報3.24元，跌2.11%；錦欣生殖（1951）見52周低9.21元，收報9.25元，無升跌；佳兆業健康（0876）見52周低0.076元，收報0.08元，跌4.76%。
科技股破底，包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.8元，收報0.85元，跌5.56%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.6元，收報4.6元，跌3.36%；微博（9898）創上市新低，見219.4元，收報219.8元，跌9.62%；雲音樂（9899）創上市新低，見151.1元，收報156.7元，跌6.67%。
濠賭股破底，包括，美高梅中國（2282）創上市新低，見4.33元，收報4.37元，跌7.42%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.62元，收報5.67元，跌8.4%；澳博（0880）見52周低4.96元，收報5.01元，跌4.02%。
內需股破底包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.68元，收報0.7元，跌19.54%；百勝中國（9987）創上市新低，見385元，收報386.4元，跌3.45%；小米（1810）見52周低18.6元，收報18.66元，跌3.01%；宇華教育（6169）見52周低2.95元，收報2.99元，跌2.61%；中國科培（1890）見52周低3.44元，收報3.46元，跌1.7%；民生教育（1569）見52周低0.94元，收報0.95元，跌9.52%；新高教（2001）見52周低3.12元，收報3.2元，跌0.31%。
異動股
上升異動股，包括，火幣科技（1611）收報8.95元，升29.52%；易鑫集團（2858）收報1.56元，升13.87%；盛諾集團（1418）收報0.295元，升13.46%；裕承科金（0279）收報0.26元，升12.07%；特步（1368）收報12.06元，升9.64%；太陽城集團（1383）收報0.135元，升8.87%；泰凌醫藥（1011）收報0.076元，升8.57%；專業旅運（1235）收報0.255元，升8.51%；歐化（1711）收報0.295元，升7.27%；康聖環球（9960）收報4.92元，升6.96%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.213元，升6.5%。
下跌異動股，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見5.32元，收報5.41元，跌24.02%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.68元，收報0.7元，跌19.54%；融創服務（1516）創上市新低，見8.57元，收報8.63元，跌16.86%；偉俊集團控股（1013）收報0.052元，跌13.33%；金科服務（9666）創上市新低，見27.6元，收報27.6元，跌13.21%；環球實業科技（1026）收報0.19元，跌12.84%；世茂集團（0813）見52周低6.17元，收報6.24元，跌11.86%；創勝集團醫藥（6628）收報45.3元，跌11%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.95元，收報2.97元，跌10.81%。
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