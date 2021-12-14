阿里巴巴指，7天有薪陪伴假的目的是希望員工留出更多時間陪伴家人。此前，阿里巴巴已推出多項家人關懷項目，例如阿里員工父母每年可接受免費體檢服務（康乃馨計劃），員工子女與本人一同享有百萬級醫療保險保障。除國家法定節假日和全薪年假外，阿里員工每年也有探訪親友的專程路途假。

此外，阿里巴巴率先響應國家號召延長產假，並為子女3周歲以內的員工提供10天全薪育兒假。阿里巴巴亦推出了長期服務假，工作每滿10年即可享受20天全薪假期。

除新增上述假期外，阿里巴巴亦將員工每年的集體出遊費用（Outing）提升至人均1200元至1800元。同時，為員工新增每月800元至1200元的交通補貼，取消原有的晚間交通安排，倡導員工更好地安排工作和生活，鼓勵綠色錯峰出行 。

同時，阿里巴巴將試行靈活辦公制度，允許員工每周最多一天時間自由選擇辦公地點，以便他們在遇到惡劣天氣、突發情況或需要兼顧家庭事務時，可自行決定在效率最高、最舒適的地方工作。